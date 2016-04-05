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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 49424943494449454946>
Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 23:01

  Успіх написав:
  budivelnik написав:І дружина в тебе курва по твоїх словах
Ти мої слова не перекручуй!
Я твої слова практично цитую
А те що ти дурень і не здогадався стерти цих два речення
Так хто тобі лікар
Я тобі помагаю -помагаю - а ти все впираєшся і впираєшся
Треба перш ніж пяним щось писати - три рази подумати
а ти нажрешся вхлам на бойовому чергуванні і строчиш ахінею.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 23:02

Кончений ухилянт

  budivelnik написав:То може варто його сьогодні в гімно
Я в твою стихію не хочу))
Сиди сам в гімні. Фу, б.ля
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 23:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:торгаші мусором
А що ж ти прикусив язика, що ти в іншій країні?
На свою країну поклав... - а поїхав в іншу бабоси рубати?
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 23:07

  Hotab написав:Shaman , а на долярчиковому базарі торгаші мусором (який в сусідньому супермаркеті дешевше) зараз 700-800 мертвих президентів мають?
Якщо чесно - пофіг скільки мають...
Головне щоб недоумки зрозуміли
Наші союзники дають зброю і фінансову підтримку тільки цивільному сектору...
Всі зарплати , харчування, обмундирування, ремонт зброї і так далі і тому подібне - Україна має оплачувати з власних доходів...
А тому наш Херой який раз в десять днів на передку..і при цьому йому 1300 доларів мало + кожних 5 місяців по 10 днів відпустки - мало
+ подавай йому ротацію
+ подавай йому збільшення грошового утримання...
Ніяк не може зрозуміти
Ці всі оповідання про мажорів в Буковелі чи здриснувших за кордон не мають ніякого відношення до тих хто заробляє 30 000 - 20 000 віддає Херою якому мало і на 10 000 живе.
Зла не вистарчає.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 23:10

Не суди по собі!)))

  budivelnik написав:цитую
Ще раз кажу ідіотові, що якщо речення не дописане, то воно не завершується так, як ти собі подумав!
Якщо жінка взяла дітей, гроші і виїхала...
... виїхала в іншу область на відпочинок!

Але ж ти дибільне подумало про свою дружину-курву)) - яка б точно злиняла!
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 23:12

Тобі тут скоро калькулятор в дупу твою засунуть))

  budivelnik написав:Зла не вистарчає
То ходи сюди, станеш на моє місце!
А не там в себе за прилавком плюватись на відвідувачів/клієнтів...

Тільки й вмієш(як і більшість) тявкати з тилу, як сиклива мала собака :mrgreen:

Платиш податки, донатиш - добре, але тоді не тяфкай!
А хочеш потяфкати - ходи сюди, на фронт!
Скажеш тут свої вумні слова мені і моїм побратимам!
Скажеш, як ти оплачуєш нам тут "празднік жизні"! :mrgreen:
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 27 сер, 2023 23:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 23:13

  beee написав:
Letusrock написав:Цікаво почути яка ваша неприйнятна ціна
Заборона шопінгу за кордоном)

Якщо тут буде рузьке мір, то "закордон" означатиме Китай, Іран, Пн.Корею та деякі країни Африки.))) Я туди й задарма не поїду.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 23:14

Я думаю что Успих добрый малый, он не больно зарежет.
Вот что как себя могут повести сотни тысяч недобровольно вовлеченных в войну после нее, это другое. По возможности надо придержиаться справедливости и уважения.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 23:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:що якщо речення не дописане, то воно не завершується
Це ти в 3 класі таке правило вивів чи в девятому?
Для тебе девятирічника в першому класі - то речення для того письменник і не дописує , щоб кожен з читачів прочитав його так як хоче...

От тільки нормальні люди ніколи не напишуть речення обірвавши його так щоб всі прочитали його як жінка-курва...
і навіть пяток написали тобі своє співчуття...
То що всі хто тобі дебілу поспівчував мають проблему в сімї?
чи є тільки одна проблема в твоїй сімї - ти.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 23:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:А не там в себе за прилавком плюватись на відвідувачів/клієнтів...
Я почекаю поки мене призовуть..
Правда тоді ти взнаєш що таке воювати без грошей і напівголодному...Але про таких як ти є приказка
Коли Бог хоче когось наказати - він забирає в нього розум...
В тебе проблема більша
В тебе не забрали - тобі не дали.
Напевно чимось твоя сімя сильно насолила людям навколо.
budivelnik
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