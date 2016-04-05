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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4943494449454946>
Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 23:18

  Letusrock написав:
  fler написав:А міграція? Виїхали б і "гроші", і "мізки", і "захисники".


тобто влада цинічно використала інформацію в своїх інтересах, свідомо обдуривши громадян.
Воістину держава для людей, чи все ж люди для держави?

Я не в якій країні не хочу бути заручником, як би вона не називалася.
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 23:18

  Успіх написав:
  Hotab написав:торгаші мусором
А що ж ти прикусив язика, що ти в іншій країні?
На свою країну поклав... - а поїхав в іншу бабоси рубати?

Долярчик, ми тут не на базарі шушукаємось , сховавшись від тебе в сусідньому павільйоні.
Ти настільки баран, що не здатний прочитати те, що я тут пишу для всіх (а отже і для тебе) ?? До чого твої перепитування?

Я з червня 2014 року (з перервою в 2019-2020 на 1 рік) в цій каші. З активними (і дуже активними) фазами і тихими фазами. А ти побув менше року і підняв ґвалт «міняйте!» . Що тобі не подобається в тому , що я себе поміняв? Вважай , що я як муха «потірялося лічноє дєло». Коли докошмариш муху з його «ділом», приходь до мене. :D

Доречі, ти вужиком між «**баними» пропетляв з питанням «чому ти ФОП не фінансував так війну, як зараз тебе фінансують?» Ти з твоїх слів собакам їжу викидаєш, маєш кілька комплектів чудової форми, а ми за свої до останнього корімата … То що, де подяка за твої депозитні мільйони і ситий шлунок??
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 27 сер, 2023 23:22, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 23:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:Я думаю что Успих добрый малый, он не больно зарежет.
1 Він сцикло , я пропонував йому зустрітись ще в 2019, коли його по питання базару заносило...Розповів де/коли...
Ця помилка природи так і не ризикнула зявилась.
2 А його побратими йому швидше за мене морду набють ніж мені за нього...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 23:21

  fox767676 написав:Я думаю что Успих добрый малый, он не больно зарежет.
Вот что как себя могут повести сотни тысяч недобровольно вовлеченных в войну после нее, это другое. По возможности надо придержиаться справедливости и уважения.

Та просто після війни будуть періодично під барами знаходити отаких будівельників з відбитими нирками з калькулятором у дупі :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 23:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:а просто після війни будуть періодично під барами знаходити отаких будівельників з відбитими нирками з калькулятором у дупі
І хто мені буде відбивати?
Хлопці які мені вдячні за техніку з допомогою якої десяток живими залишився?
Чи ті які пориваються відчитатись перед мною за отримані кошти за які вони собі щось там придбали?
Чи ті діти сироти військових які періодично щось отримують?

Чи тільки один тупий як пробка неадекват?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 23:26

...яке воно кончене©)))

  budivelnik написав:його як жінка-курва...
ї.банат, ти про свою жінку таке пиши!
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 23:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Тем временем в Турцию приплыл авианосец США с ф-16 на борту. Красиво и грациозно. И Чёрное море.
ПС: как стартуют Донецкие я видела, но сегодня Будивельник и Долярчик прям стартовали своими женами не меньше... Брейк мужики, женщины не понимают они то причём, махач должен быть кулаками)))
stm
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 23:30

... точно комусь калькулятор запхають кудись))

  budivelnik написав:Чи тільки
Тільки ті, які почують після війни від будівельників - "та якби я не платив податки і не донатив - ви б землю їли!"
"Все завдяки мені! Я вас всіх утримував!!!"
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 23:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:"Все завдяки мені! Я вас всіх утримував!!!"
Завдяки мені - твоя зхарплата/обмундирування/харчування/майбутня пенсія/можливе лікування/ і допомога при інвалідності чи смерті.
Завдяки тобі - твоя жінка може їхати на світязь хоч ти її і називаєш ....
Твоїх дітей не гвалтують москалі
Твої дві квартирки ще стоять і чекають господара а не переписані на чеченців...

Після закінчення війни ти мусиш
Сплатити податків за СВОЄ навчання ( це ще десь 0,5 млн грн)
Створити собі робоче місце і платити мені/своїм батькам пенсію..

І так далі...
При чому для того в кого голові пусто
На тебе має працювати 10-12 осіб, які повинні створити доданої вартості на 25000 кожен , після чого віддати по 10 000 податків кожен ( і принести своїй жінці 15000 ) - для того щоб ти мав можливість мати те що сьогодні маєш.
Тому ти за це крім захисту своїх дітей/статків - маєш захищати ще й дітей/статки цих 12 осіб
Це хоч ясно? чи вже вхлам?
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 27 сер, 2023 23:42, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 23:40

Махач буде #нєпадєцкі ;)

  stm написав:махач должен быть кулаками)))
Так цей дибільний калькулятор не розуміє, що після війни він не зможе отак в обличчя сказати будь-якому військовому!
Так як кукуха у більшості буде трохи "кукати")) і не зовсім сприймати його вумні висери!

Всім раджу після війни(та й зараз) з військовими поводитись обережно ;) добре думати, що кажете і як кажете!

Бо я ж тут добре чую настрої побратимів до ухилянтів, які рано чи пізно зустрінуться віч-на-віч ;)
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