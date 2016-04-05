Додано: Нед 27 сер, 2023 23:18

Успіх написав: Hotab написав: торгаші мусором торгаші мусором А що ж ти прикусив язика, що ти в іншій країні?

На свою країну поклав... - а поїхав в іншу бабоси рубати? А що ж ти прикусив язика, що ти в іншій країні?На свою країну поклав... - а поїхав в іншу бабоси рубати?

Долярчик, ми тут не на базарі шушукаємось , сховавшись від тебе в сусідньому павільйоні.Ти настільки баран, що не здатний прочитати те, що я тут пишу для всіх (а отже і для тебе) ?? До чого твої перепитування?Я з червня 2014 року (з перервою в 2019-2020 на 1 рік) в цій каші. З активними (і дуже активними) фазами і тихими фазами. А ти побув менше року і підняв ґвалт «міняйте!» . Що тобі не подобається в тому , що я себе поміняв? Вважай , що я як муха «потірялося лічноє дєло». Коли докошмариш муху з його «ділом», приходь до мене.Доречі, ти вужиком між «**баними» пропетляв з питанням «чому ти ФОП не фінансував так війну, як зараз тебе фінансують?» Ти з твоїх слів собакам їжу викидаєш, маєш кілька комплектів чудової форми, а ми за свої до останнього корімата … То що, де подяка за твої депозитні мільйони і ситий шлунок??