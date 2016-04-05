Xenon написав:Стосовно мобілізації і створення нових бригад (10-20)
Рік тому Залужний казав що для контрнаступу потрібно 10-20 бригадних комплектів на повністю західному озброєнні+навчані люди. Начебто так і пішло, з осені нам почали давати арту, потім танки, бредлі, страйкери і т.д
Але останні 3 місяці якщо щось і дають , то суто на відновлення втрат.
Тобто не видно що готується створення нових бригад в такій кількості.
Успіх написав:не зможе отак в обличчя сказати будь-якому військовому!
А чого ти себе порівнюєш до моїх друзів на фронті? Ти десь читав щоб вони жалілись чи плакались? Тому тобі я в очі скажу що ти мудельман був , мудельманом і залишився і поясню чого ..а ще покажу твої дописи на цих сторінках , я їх акуратненько підшиваю... Боюсь не зможеш ти жити у Львові - зачмирять... А ще як дружині твої дописи покажу...то й без дітей і дружини залишишся.. Тому моя порада Зберись з силами і незважаючи на відсутність мізків - зникни з цих сторінок..тільки це тебе вбереже, з часом всі про тебе забудуть а ти виправишся..може.
_Mykola_ написав:Війна, це про економіку, війна в довгу, це ще більше про економіку. Про базові принципи від компетентної і обізнаної людини
PS. Дуже рекомендую повністю уважно прослухати, а цей кусок, разів пять - поки не дійде, чому так.
Таж сама людина казала що "воювать будуть усі" Людина трохи за3.14делась
це раз прослухайте 10 хвилин Воювати будуть усі, і наразі воюють ті і хто на фронті і хто у забезпеенні, щоб у умовного долярчика було чим і у чому воювати, і сосисками навіть годувати собак. Щоб забезпечити одного долярчика, в тилу працює 10-30 людей.