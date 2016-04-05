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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4943494449454946
Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 23:40

  Xenon написав:Стосовно мобілізації і створення нових бригад (10-20)

Рік тому Залужний казав що для контрнаступу потрібно 10-20 бригадних комплектів на повністю західному озброєнні+навчані люди.
Начебто так і пішло, з осені нам почали давати арту, потім танки, бредлі, страйкери і т.д

Але останні 3 місяці якщо щось і дають , то суто на відновлення втрат.

Тобто не видно що готується створення нових бригад в такій кількості.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 23:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:не зможе отак в обличчя сказати будь-якому військовому!
А чого ти себе порівнюєш до моїх друзів на фронті?
Ти десь читав щоб вони жалілись чи плакались?
Тому тобі я в очі скажу що ти мудельман був , мудельманом і залишився і поясню чого ..а ще покажу твої дописи на цих сторінках , я їх акуратненько підшиваю...
Боюсь не зможеш ти жити у Львові - зачмирять...
А ще як дружині твої дописи покажу...то й без дітей і дружини залишишся..
Тому моя порада
Зберись з силами і незважаючи на відсутність мізків - зникни з цих сторінок..тільки це тебе вбереже, з часом всі про тебе забудуть а ти виправишся..може.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 23:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Будивельник и Долярчик прям стартовали своими женами не меньше.
Ви десь бачили мої слова про дружину?
Ні
То чого свої фантазії при чому брєдові мені приписуєте
Чи у донецьких фефочок так прийнято...
а я вже сили збирав на Щекавицю....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 23:53

  budivelnik написав:
  stm написав:Будивельник и Долярчик прям стартовали своими женами не меньше.
Ви десь бачили мої слова про дружину?
Ні
То чого свої фантазії при чому брєдові мені приписуєте
Чи у донецьких фефочок так прийнято...
а я вже сили збирав на Щекавицю....

Будивельник, силы собирайте, на Щекавицу особенно, но там волшебно надо прийти в час Ч, а не после победы )))
stm
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 00:04

  Успіх написав:
  budivelnik написав:Чи тільки
Тільки ті, які почують після війни від будівельників - "та якби я не платив податки і не донатив - ви б землю їли!"
"Все завдяки мені! Я вас всіх утримував!!!"

Війна, це про економіку, війна в довгу, це ще більше про економіку.
Про базові принципи від компетентної і обізнаної людини + Про реалії довгої війни, та на якому етапі ми зараз

PS. Дуже рекомендую повністю уважно прослухати, а цей кусок, разів пять - поки не дійде, чому так.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Пон 28 сер, 2023 00:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 00:09

  _Mykola_ написав:
  Успіх написав:
  budivelnik написав:Чи тільки
Тільки ті, які почують після війни від будівельників - "та якби я не платив податки і не донатив - ви б землю їли!"
"Все завдяки мені! Я вас всіх утримував!!!"

Війна, це про економіку, війна в довгу, це ще більше про економіку.
Про базові принципи від компетентної і обізнаної людини

PS. Дуже рекомендую повністю уважно прослухати, а цей кусок, разів пять - поки не дійде, чому так.


Таж сама людина казала що "воювать будуть усі" Людина трохи за3.14делась
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 00:11

  fox767676 написав:Таж сама людина казала що "воювать будуть усі" Людина трохи за3.14делась

Да и Вы из роли интеллигента в последнее время вышли )
stm
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 00:15

  fox767676 написав:
  _Mykola_ написав:Війна, це про економіку, війна в довгу, це ще більше про економіку.
Про базові принципи від компетентної і обізнаної людини

PS. Дуже рекомендую повністю уважно прослухати, а цей кусок, разів пять - поки не дійде, чому так.


Таж сама людина казала що "воювать будуть усі" Людина трохи за3.14делась

це раз прослухайте 10 хвилин
Воювати будуть усі, і наразі воюють ті і хто на фронті і хто у забезпеенні, щоб у умовного долярчика було чим і у чому воювати, і сосисками навіть годувати собак. Щоб забезпечити одного долярчика, в тилу працює 10-30 людей. :(
_Mykola_
 
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