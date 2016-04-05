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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4940494149424943>
Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 22:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Letusrock написав:
  fler написав:Не сумніваюсь, але бачиш як переймається типу за жителів Бучі. Яка погана влада - послала рузьке мір нах.


ви так легко пожертвували жителями Бучі заради перемоги. І напевно пожертвуєте з легкістю ще багатьма.
Цікаво почути яка ваша неприйнятна ціна
Заборона шопінгу за кордоном)
beee
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 22:56

  budivelnik написав:
  Shaman написав:коли його заносить, враховуючи реальну важкість служби Долярчика, не треба так жорстко
Навпаки треба..
Життя не закінчиться після війни..
І от прийде 1 млн бійців, які 1-2 роки отримували зарплату в 30 000 - 100 000 грн/місяць , при чому ці гроші вони отримували не за кваліфікацію ( в 90% випадків) а виключно за ризик який притаманний війні.
Економіка розвалена, середня зарплата у фахівця від 15000 грн , хороша зарплата 20 000 грн , чудова зарплата у супер/пупера - 40 000 гривень...

Уявіть що буде робити такий як долярчик?
Він і зараз неадекват ..а що буде коли йому запропонують мінімалку ..враховуючи те що він вміє тільки на базарі стояти і не має жодної професії...

То може варто його сьогодні в гімно - щоб мав час адаптуватись?
Чи дамо можливість йому завтра розвалити все що він НЕ БУДУВАВ.

гадаю зараз не на часі.

а після війна - можете вже по повній :D

по зп трохи інша інфо - мін 15-16 т гр, хто щось може 18-20 т грн, норм зп - 25-30 т грн. профі так, до 40 т грн.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 23:00

Shaman , а на долярчиковому базарі торгаші мусором (який в сусідньому супермаркеті дешевше) зараз 700-800 мертвих президентів мають?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 23:01

  Letusrock написав:
  fler написав:Не сумніваюсь, але бачиш як переймається типу за жителів Бучі. Яка погана влада - послала рузьке мір нах.


ви так легко пожертвували жителями Бучі заради перемоги. І напевно пожертвуєте з легкістю ще багатьма.


Не маніпулюйте. Ви прекрасно розумієте, що у випадку "Київ за три дні" жертв було б незрівняно більше.
  Letusrock написав:Цікаво почути яка ваша неприйнятна ціна

Звісно, я за найменші втрати живої сили.
"Битву выигрывает умеющий маневрировать. Чем умнее генералитет, тем больше он использует маневры, тем самым уменьшая кровопролитие" (с) Уинстон Черчилль.
Атака москви дронами, висадка дрг у Криму, підпали/підриви/інші диверсії в тилу ворога та будь-які інші дії, що призводять до знищення чи розпорошення ресурсів ворога - це наш шанс здобути перемогу з найменшими витратами людей.
Востаннє редагувалось fler в Нед 27 сер, 2023 23:02, всього редагувалось 1 раз.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 23:07

  Hotab написав:Shaman , а на долярчиковому базарі торгаші мусором (який в сусідньому супермаркеті дешевше) зараз 700-800 мертвих президентів мають?
Якщо чесно - пофіг скільки мають...
Головне щоб недоумки зрозуміли
Наші союзники дають зброю і фінансову підтримку тільки цивільному сектору...
Всі зарплати , харчування, обмундирування, ремонт зброї і так далі і тому подібне - Україна має оплачувати з власних доходів...
А тому наш Херой який раз в десять днів на передку..і при цьому йому 1300 доларів мало + кожних 5 місяців по 10 днів відпустки - мало
+ подавай йому ротацію
+ подавай йому збільшення грошового утримання...
Ніяк не може зрозуміти
Ці всі оповідання про мажорів в Буковелі чи здриснувших за кордон не мають ніякого відношення до тих хто заробляє 30 000 - 20 000 віддає Херою якому мало і на 10 000 живе.
Зла не вистарчає.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 23:13

  beee написав:
Letusrock написав:Цікаво почути яка ваша неприйнятна ціна
Заборона шопінгу за кордоном)

Якщо тут буде рузьке мір, то "закордон" означатиме Китай, Іран, Пн.Корею та деякі країни Африки.))) Я туди й задарма не поїду.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 23:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Тем временем в Турцию приплыл авианосец США с ф-16 на борту. Красиво и грациозно. И Чёрное море.
ПС: как стартуют Донецкие я видела, но сегодня Будивельник и Долярчик прям стартовали своими женами не меньше... Брейк мужики, женщины не понимают они то причём, махач должен быть кулаками)))
stm
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 23:40

  Xenon написав:Стосовно мобілізації і створення нових бригад (10-20)

Рік тому Залужний казав що для контрнаступу потрібно 10-20 бригадних комплектів на повністю західному озброєнні+навчані люди.
Начебто так і пішло, з осені нам почали давати арту, потім танки, бредлі, страйкери і т.д

Але останні 3 місяці якщо щось і дають , то суто на відновлення втрат.

Тобто не видно що готується створення нових бригад в такій кількості.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 00:04

  Успіх написав:
  budivelnik написав:Чи тільки
Тільки ті, які почують після війни від будівельників - "та якби я не платив податки і не донатив - ви б землю їли!"
"Все завдяки мені! Я вас всіх утримував!!!"

Війна, це про економіку, війна в довгу, це ще більше про економіку.
Про базові принципи від компетентної і обізнаної людини + Про реалії довгої війни, та на якому етапі ми зараз

PS. Дуже рекомендую повністю уважно прослухати, а цей кусок, разів пять - поки не дійде, чому так.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Пон 28 сер, 2023 00:12, всього редагувалось 1 раз.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 00:15

[quote="5614837:fox767676"][quote="5614836:_Mykola_"]
Війна, це про економіку, війна в довгу, це ще більше про економіку.
[url=https:
це раз прослухайте 10 хвилин
"Служити будуть всі, але не одномоментно. Країна повинна функціонувати..."
Що не так?

Воювати будуть усі, і наразі воюють ті і хто на фронті і хто у забезпеченні, щоб у умовного долярчика було чим і у чому воювати, і сосисками навіть годувати собак. Щоб забезпечити одного долярчика, в тилу працює 10-30 людей. :(

Армія фінансується ВИКЛЮЧНО із того що заробляє країна.
Немає заробітку - немає грошей на забезпечення війська, невже це так тяжко зрозуміти?
_Mykola_
 
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