Shaman написав:коли його заносить, враховуючи реальну важкість служби Долярчика, не треба так жорстко
Навпаки треба.. Життя не закінчиться після війни.. І от прийде 1 млн бійців, які 1-2 роки отримували зарплату в 30 000 - 100 000 грн/місяць , при чому ці гроші вони отримували не за кваліфікацію ( в 90% випадків) а виключно за ризик який притаманний війні. Економіка розвалена, середня зарплата у фахівця від 15000 грн , хороша зарплата 20 000 грн , чудова зарплата у супер/пупера - 40 000 гривень...
Уявіть що буде робити такий як долярчик? Він і зараз неадекват ..а що буде коли йому запропонують мінімалку ..враховуючи те що він вміє тільки на базарі стояти і не має жодної професії...
То може варто його сьогодні в гімно - щоб мав час адаптуватись? Чи дамо можливість йому завтра розвалити все що він НЕ БУДУВАВ.
гадаю зараз не на часі.
а після війна - можете вже по повній
по зп трохи інша інфо - мін 15-16 т гр, хто щось може 18-20 т грн, норм зп - 25-30 т грн. профі так, до 40 т грн.
fler написав:Не сумніваюсь, але бачиш як переймається типу за жителів Бучі. Яка погана влада - послала рузьке мір нах.
ви так легко пожертвували жителями Бучі заради перемоги. І напевно пожертвуєте з легкістю ще багатьма.
Не маніпулюйте. Ви прекрасно розумієте, що у випадку "Київ за три дні" жертв було б незрівняно більше.
Letusrock написав:Цікаво почути яка ваша неприйнятна ціна
Звісно, я за найменші втрати живої сили. "Битву выигрывает умеющий маневрировать. Чем умнее генералитет, тем больше он использует маневры, тем самым уменьшая кровопролитие" (с) Уинстон Черчилль. Атака москви дронами, висадка дрг у Криму, підпали/підриви/інші диверсії в тилу ворога та будь-які інші дії, що призводять до знищення чи розпорошення ресурсів ворога - це наш шанс здобути перемогу з найменшими витратами людей.
Востаннє редагувалось fler в Нед 27 сер, 2023 23:02, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Shaman , а на долярчиковому базарі торгаші мусором (який в сусідньому супермаркеті дешевше) зараз 700-800 мертвих президентів мають?
Якщо чесно - пофіг скільки мають... Головне щоб недоумки зрозуміли Наші союзники дають зброю і фінансову підтримку тільки цивільному сектору... Всі зарплати , харчування, обмундирування, ремонт зброї і так далі і тому подібне - Україна має оплачувати з власних доходів... А тому наш Херой який раз в десять днів на передку..і при цьому йому 1300 доларів мало + кожних 5 місяців по 10 днів відпустки - мало + подавай йому ротацію + подавай йому збільшення грошового утримання... Ніяк не може зрозуміти Ці всі оповідання про мажорів в Буковелі чи здриснувших за кордон не мають ніякого відношення до тих хто заробляє 30 000 - 20 000 віддає Херою якому мало і на 10 000 живе. Зла не вистарчає.
Тем временем в Турцию приплыл авианосец США с ф-16 на борту. Красиво и грациозно. И Чёрное море. ПС: как стартуют Донецкие я видела, но сегодня Будивельник и Долярчик прям стартовали своими женами не меньше... Брейк мужики, женщины не понимают они то причём, махач должен быть кулаками)))
Xenon написав:Стосовно мобілізації і створення нових бригад (10-20)
Рік тому Залужний казав що для контрнаступу потрібно 10-20 бригадних комплектів на повністю західному озброєнні+навчані люди. Начебто так і пішло, з осені нам почали давати арту, потім танки, бредлі, страйкери і т.д
Але останні 3 місяці якщо щось і дають , то суто на відновлення втрат.
Тобто не видно що готується створення нових бригад в такій кількості.
[quote="5614837:fox767676"][quote="5614836:_Mykola_"] Війна, це про економіку, війна в довгу, це ще більше про економіку. [url=https: це раз прослухайте 10 хвилин "Служити будуть всі, але не одномоментно. Країна повинна функціонувати..." Що не так?
Воювати будуть усі, і наразі воюють ті і хто на фронті і хто у забезпеченні, щоб у умовного долярчика було чим і у чому воювати, і сосисками навіть годувати собак. Щоб забезпечити одного долярчика, в тилу працює 10-30 людей.
Армія фінансується ВИКЛЮЧНО із того що заробляє країна. Немає заробітку - немає грошей на забезпечення війська, невже це так тяжко зрозуміти?