[quote="5614837:fox767676"][quote="5614836:_Mykola_"] Війна, це про економіку, війна в довгу, це ще більше про економіку. [url=https: це раз прослухайте 10 хвилин "Служити будуть всі, але не одномоментно. Країна повинна функціонувати..." Що не так?
Воювати будуть усі, і наразі воюють ті і хто на фронті і хто у забезпеченні, щоб у умовного долярчика було чим і у чому воювати, і сосисками навіть годувати собак. Щоб забезпечити одного долярчика, в тилу працює 10-30 людей.
Армія фінансується ВИКЛЮЧНО із того що заробляє країна. Немає заробітку - немає грошей на забезпечення війська, невже це так тяжко зрозуміти?
Успіх написав:Бо я ж тут добре чую настрої побратимів до ухилянтів, які рано чи пізно зустрінуться віч-на-віч
По каки признакам побратимы будут определять кто ухилянт а кто обеспечивает "такой нужный тыл"? Ну они ж надеюсь понимают что топливо в их баках и хлеб на столе и электричество в розетке кто-то же делает?
Успіх написав:Бо я ж тут добре чую настрої побратимів до ухилянтів, які рано чи пізно зустрінуться віч-на-віч
По каки признакам побратимы будут определять кто ухилянт а кто обеспечивает "такой нужный тыл"? Ну они ж надеюсь понимают что топливо в их баках и хлеб на столе и электричество в розетке кто-то же делает?
Для этого, как исписал много страниц вчера Будивельник,треба иметь МОЗГ(и чуть поболе 4 классов церковноприходской школы МП), жалко его неделю теперь не услышим. За побратимов не в курсе, но с нашим буссолистом он явно не ошибся Кстати мне нравится его мысль, что в ротациях $чиков в первых рядах должны участвовать 73% фанатов нашего светоча, я за то чтоб и дам предпенсионного возраста, которых липецкий барыга разочаровал, а бубочка очаровал, отправили как штурмовиков отбивать Марик и Мелитополь. Глаза выцарапывать ором и ногтями они прекрасно за свой век научились, а тут ещё и АК со штыком и гранатами дадут, заодно ПФ денег нам съэкономит.
Schmit написав:.......... А пан ЛАД каже, шо ниче сделать було нізя. Треба було мілярди потратити і трідцать лєт, щоб лінії оборони викопати і замінувати (нічого, що москалі за рік закопались на запорізькому напрямі). Ну потратили на розмінування Чонгару і шатли. Ну правильно ж зробили?