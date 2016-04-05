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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4939494049414942
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 00:15

[quote="5614837:fox767676"][quote="5614836:_Mykola_"]
Війна, це про економіку, війна в довгу, це ще більше про економіку.
[url=https:
це раз прослухайте 10 хвилин
"Служити будуть всі, але не одномоментно. Країна повинна функціонувати..."
Що не так?

Воювати будуть усі, і наразі воюють ті і хто на фронті і хто у забезпеченні, щоб у умовного долярчика було чим і у чому воювати, і сосисками навіть годувати собак. Щоб забезпечити одного долярчика, в тилу працює 10-30 людей. :(

Армія фінансується ВИКЛЮЧНО із того що заробляє країна.
Немає заробітку - немає грошей на забезпечення війська, невже це так тяжко зрозуміти?
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 01:20

  Успіх написав:Бо я ж тут добре чую настрої побратимів до ухилянтів, які рано чи пізно зустрінуться віч-на-віч ;)


По каки признакам побратимы будут определять кто ухилянт а кто обеспечивает "такой нужный тыл"? Ну они ж надеюсь понимают что топливо в их баках и хлеб на столе и электричество в розетке кто-то же делает?
katso
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 03:18

  katso написав:
  Успіх написав:Бо я ж тут добре чую настрої побратимів до ухилянтів, які рано чи пізно зустрінуться віч-на-віч ;)


По каки признакам побратимы будут определять кто ухилянт а кто обеспечивает "такой нужный тыл"? Ну они ж надеюсь понимают что топливо в их баках и хлеб на столе и электричество в розетке кто-то же делает?

Для этого, как исписал много страниц вчера Будивельник,треба иметь МОЗГ(и чуть поболе 4 классов церковноприходской школы МП), жалко его неделю теперь не услышим.
За побратимов не в курсе, но с нашим буссолистом он явно не ошибся
Кстати мне нравится его мысль, что в ротациях $чиков в первых рядах должны участвовать 73% фанатов нашего светоча, я за то чтоб и дам предпенсионного возраста, которых липецкий барыга разочаровал, а бубочка очаровал, отправили как штурмовиков отбивать Марик и Мелитополь. Глаза выцарапывать ором и ногтями они прекрасно за свой век научились, а тут ещё и АК со штыком и гранатами дадут, заодно ПФ денег нам съэкономит.
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 03:56

  fox767676 написав:............
Про $5 млрд плохо пахнет разводняком, как Янукович после 30 млрд на издержки евроинтеграции. Если кто читает из ОП, пишите в личку за консультации.

Вы уверены, что издержки евроинтеграции намного меньше?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 04:15

  Schmit написав:..........
А пан ЛАД каже, шо ниче сделать було нізя. Треба було мілярди потратити і трідцать лєт, щоб лінії оборони викопати і замінувати (нічого, що москалі за рік закопались на запорізькому напрямі). Ну потратили на розмінування Чонгару і шатли. Ну правильно ж зробили?

Прочитайте ещё раз https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5614673#p5614673.
Не похоже на мои слова?
На вопрос "согласны ли Вы пойти по пути Союза и КНДР?" Вы так и не ответили.
Как обычно, от прямого ответа уходите. Впрочем, как не ответили и остальные. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 06:16

  budivelnik написав:
  Hotab написав:Shaman , а на долярчиковому базарі торгаші мусором (який в сусідньому супермаркеті дешевше) зараз 700-800 мертвих президентів мають?
Якщо чесно - пофіг скільки мають...
Головне щоб недоумки зрозуміли
Наші союзники дають зброю і фінансову підтримку тільки цивільному сектору...
Всі зарплати , харчування, обмундирування, ремонт зброї і так далі і тому подібне - Україна має оплачувати з власних доходів...
А тому наш Херой який раз в десять днів на передку..і при цьому йому 1300 доларів мало + кожних 5 місяців по 10 днів відпустки - мало
+ подавай йому ротацію
+ подавай йому збільшення грошового утримання...
Ніяк не може зрозуміти
Ці всі оповідання про мажорів в Буковелі чи здриснувших за кордон не мають ніякого відношення до тих хто заробляє 30 000 - 20 000 віддає Херою якому мало і на 10 000 живе.
Зла не вистарчає.

А в чому проблема? вдягнув форму і теж 1300 доларів буде. беруть усіх.
Тільки всі забувають що "казьонні харчі" не дуже ситні. Шмот коштує дорого і горить швидко. Пачка сигарет від 100грн. Заправка та ремонт техніки за власні гроші. Навіть збройове масло купувати самому. А якщо покалічать отримаєш мінімальну допомогу по інвалідності в 600грн. І лікуватись будеш суто за свої. Без 200грн тобі навіть повязку не замінять. А якщо загинув то був пяний або порушив наказ щоб допомогу не давати. За відпустку треба відстібнути. Щось не бачу я черг до війська вже. Всі тільки розказують як їм важко в тилу жити.
Волинь
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 07:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Волинь написав:Без 200грн тобі навіть повязку не замінять.

НЕ БРЕШИ !!! :twisted: :twisted: Сподіваюсь Холява тобі розкаже скільки він з побратимів за пов'язку бере! :twisted: :twisted: Наслухався кацапських ІПСО і тут роздмухуєш? :twisted:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 07:25

  katso написав:
  Успіх написав:Бо я ж тут добре чую настрої побратимів до ухилянтів, які рано чи пізно зустрінуться віч-на-віч ;)


По каки признакам побратимы будут определять кто ухилянт а кто обеспечивает "такой нужный тыл"? Ну они ж надеюсь понимают что топливо в их баках и хлеб на столе и электричество в розетке кто-то же делает?

як хто, Байден (той хто за півроку попередив) і партнери
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 07:27

  ЛАД написав:
  Schmit написав:..........
А пан ЛАД каже, шо ниче сделать було нізя. Треба було мілярди потратити і трідцать лєт, щоб лінії оборони викопати і замінувати (нічого, що москалі за рік закопались на запорізькому напрямі). Ну потратили на розмінування Чонгару і шатли. Ну правильно ж зробили?

Прочитайте ещё раз https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5614673#p5614673.
Не похоже на мои слова?
На вопрос "согласны ли Вы пойти по пути Союза и КНДР?" Вы так и не ответили.
Как обычно, от прямого ответа уходите. Впрочем, как не ответили и остальные. :)

а хтось запитував, коли ставив Конституцію на паузу?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 07:40

  ЛАД написав:
  Schmit написав:..........
А пан ЛАД каже, шо ниче сделать було нізя. Треба було мілярди потратити і трідцать лєт, щоб лінії оборони викопати і замінувати (нічого, що москалі за рік закопались на запорізькому напрямі). Ну потратили на розмінування Чонгару і шатли. Ну правильно ж зробили?

Прочитайте ещё раз https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5614673#p5614673.
Не похоже на мои слова?

Не бачу вашого повідомлення за посиланням, схоже модератор вже попрацював.
  ЛАД написав:На вопрос "согласны ли Вы пойти по пути Союза и КНДР?" Вы так и не ответили.
Как обычно, от прямого ответа уходите. Впрочем, как не ответили и остальные. :)

Так і не зрозумів, для чого нам "путь Союза и КНДР"? Щоб у НАТО вступити (шанс просрали з 2004 по 2008) чи щоб не скорочувати фінансування ракетних програм з 2019 по 2022, чи щоб навчитись лінії оборони будувати, як москалі на Запоріжжі, чи щоб Чонгар не розміновувати для шатлів в аккурат перед вторгненням?
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