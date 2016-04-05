[quote="5614837:fox767676"][quote="5614836:_Mykola_"] Війна, це про економіку, війна в довгу, це ще більше про економіку. [url=https: це раз прослухайте 10 хвилин "Служити будуть всі, але не одномоментно. Країна повинна функціонувати..." Що не так?
Воювати будуть усі, і наразі воюють ті і хто на фронті і хто у забезпеченні, щоб у умовного долярчика було чим і у чому воювати, і сосисками навіть годувати собак. Щоб забезпечити одного долярчика, в тилу працює 10-30 людей.
Армія фінансується ВИКЛЮЧНО із того що заробляє країна. Немає заробітку - немає грошей на забезпечення війська, невже це так тяжко зрозуміти?
Успіх написав:Бо я ж тут добре чую настрої побратимів до ухилянтів, які рано чи пізно зустрінуться віч-на-віч
По каки признакам побратимы будут определять кто ухилянт а кто обеспечивает "такой нужный тыл"? Ну они ж надеюсь понимают что топливо в их баках и хлеб на столе и электричество в розетке кто-то же делает?
Успіх написав:Бо я ж тут добре чую настрої побратимів до ухилянтів, які рано чи пізно зустрінуться віч-на-віч
По каки признакам побратимы будут определять кто ухилянт а кто обеспечивает "такой нужный тыл"? Ну они ж надеюсь понимают что топливо в их баках и хлеб на столе и электричество в розетке кто-то же делает?
Для этого, как исписал много страниц вчера Будивельник,треба иметь МОЗГ(и чуть поболе 4 классов церковноприходской школы МП), жалко его неделю теперь не услышим. За побратимов не в курсе, но с нашим буссолистом он явно не ошибся Кстати мне нравится его мысль, что в ротациях $чиков в первых рядах должны участвовать 73% фанатов нашего светоча, я за то чтоб и дам предпенсионного возраста, которых липецкий барыга разочаровал, а бубочка очаровал, отправили как штурмовиков отбивать Марик и Мелитополь. Глаза выцарапывать ором и ногтями они прекрасно за свой век научились, а тут ещё и АК со штыком и гранатами дадут, заодно ПФ денег нам съэкономит.
Hotab написав:Shaman , а на долярчиковому базарі торгаші мусором (який в сусідньому супермаркеті дешевше) зараз 700-800 мертвих президентів мають?
Якщо чесно - пофіг скільки мають... Головне щоб недоумки зрозуміли Наші союзники дають зброю і фінансову підтримку тільки цивільному сектору... Всі зарплати , харчування, обмундирування, ремонт зброї і так далі і тому подібне - Україна має оплачувати з власних доходів... А тому наш Херой який раз в десять днів на передку..і при цьому йому 1300 доларів мало + кожних 5 місяців по 10 днів відпустки - мало + подавай йому ротацію + подавай йому збільшення грошового утримання... Ніяк не може зрозуміти Ці всі оповідання про мажорів в Буковелі чи здриснувших за кордон не мають ніякого відношення до тих хто заробляє 30 000 - 20 000 віддає Херою якому мало і на 10 000 живе. Зла не вистарчає.
А в чому проблема? вдягнув форму і теж 1300 доларів буде. беруть усіх. Тільки всі забувають що "казьонні харчі" не дуже ситні. Шмот коштує дорого і горить швидко. Пачка сигарет від 100грн. Заправка та ремонт техніки за власні гроші. Навіть збройове масло купувати самому. А якщо покалічать отримаєш мінімальну допомогу по інвалідності в 600грн. І лікуватись будеш суто за свої. Без 200грн тобі навіть повязку не замінять. А якщо загинув то був пяний або порушив наказ щоб допомогу не давати. За відпустку треба відстібнути. Щось не бачу я черг до війська вже. Всі тільки розказують як їм важко в тилу жити.
Успіх написав:Бо я ж тут добре чую настрої побратимів до ухилянтів, які рано чи пізно зустрінуться віч-на-віч
По каки признакам побратимы будут определять кто ухилянт а кто обеспечивает "такой нужный тыл"? Ну они ж надеюсь понимают что топливо в их баках и хлеб на столе и электричество в розетке кто-то же делает?
як хто, Байден (той хто за півроку попередив) і партнери
Schmit написав:.......... А пан ЛАД каже, шо ниче сделать було нізя. Треба було мілярди потратити і трідцать лєт, щоб лінії оборони викопати і замінувати (нічого, що москалі за рік закопались на запорізькому напрямі). Ну потратили на розмінування Чонгару і шатли. Ну правильно ж зробили?
Не бачу вашого повідомлення за посиланням, схоже модератор вже попрацював.
ЛАД написав:На вопрос "согласны ли Вы пойти по пути Союза и КНДР?" Вы так и не ответили. Как обычно, от прямого ответа уходите. Впрочем, как не ответили и остальные.
Так і не зрозумів, для чого нам "путь Союза и КНДР"? Щоб у НАТО вступити (шанс просрали з 2004 по 2008) чи щоб не скорочувати фінансування ракетних програм з 2019 по 2022, чи щоб навчитись лінії оборони будувати, як москалі на Запоріжжі, чи щоб Чонгар не розміновувати для шатлів в аккурат перед вторгненням?
Волинь написав:Без 200грн тобі навіть повязку не замінять.
НЕ БРЕШИ !!! Сподіваюсь Холява тобі розкаже скільки він з побратимів за пов'язку бере! Наслухався кацапських ІПСО і тут роздмухуєш зраду на кожному кроці?
Волинь напевно має на увазі тилові госпіталі, а Холява наскільки я зрозумів безпосередньо на при фронті працює. А по іншим пунктам є зауваження? Наприклад питання виводу поранених поза штат зі сплатою 500 грн в місяць вже неодноразово піднімалось. Купівля багато чого за свої теж, як масові спроби не виплачувати 15 млн