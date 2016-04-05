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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4940494149424943
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 09:00

  _Mykola_ написав:
  fox767676 написав:
  _Mykola_ написав:Війна, це про економіку, війна в довгу, це ще більше про економіку.
[url=https:
це раз прослухайте 10 хвилин
"Служити будуть всі, але не одномоментно. Країна повинна функціонувати..."
Що не так?

Воювати будуть усі, і наразі воюють ті і хто на фронті і хто у забезпеченні, щоб у умовного долярчика було чим і у чому воювати, і сосисками навіть годувати собак. Щоб забезпечити одного долярчика, в тилу працює 10-30 людей. :(

Армія фінансується ВИКЛЮЧНО із того що заробляє країна.
Немає заробітку - немає грошей на забезпечення війська, невже це так тяжко зрозуміти?



Так Успіх так і пише-благає "підминить-підминить". Але усі ж добре розуміють, що в нашій країні так не працює. Якщо кваліфіковану людину заберуть у армію, то навіть якщо вона фізично уціліє, то з більш-менш інтелектуального бізнесу-професії вона випаде, може й сам бізнес закриється через маовість проблеми. На гражданці залишаться самі волонтери, а кеш їм буде йти не від економіки, а потенційних ухилянтів системою "Шлях", може для цього чмути таким іпсо себе і промоутять
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 09:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Ці всі оповідання про мажорів в Буковелі чи здриснувших за кордон не мають ніякого відношення до тих хто заробляє 30 000 - 20 000 віддає Херою якому мало і на 10 000 живе.


Шкода що вас заблокували, впевнений що Успіх з радістю поміняється наприклад з вашим сином (хоча б на півроку-рік), і теж буде віддавати зі свого доходу скільки попросите..

Ви прямолінійно натякаєте, що Успіху має бути за щастя сидіти там аж за 1300 доларів, ризикуючи померти в будь-який момент, а у вас з синами важливіша місія, померти в окопі то не ваш варіант.
Але коли Успіхи закінчаться то якісь вищестоящі супербудівельники теж саме скажуть про вас
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 10:21

Зам главы ГУР сообщил цифры.

У России остается как минимум 585 ракет.

«Кинжал» — около 75 ракет.
«Искандер» — около 270 единиц;
«Калибры» — около 140 ракет;
Общее количество Х-101, Х -555 и Х-55 с боевой частью — около 100 ракет;

Это без учета Х-22

Это без учета производимых ежедневно новых ракет.

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