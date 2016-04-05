_Mykola_ написав:Війна, це про економіку, війна в довгу, це ще більше про економіку. [url=https: це раз прослухайте 10 хвилин "Служити будуть всі, але не одномоментно. Країна повинна функціонувати..." Що не так?
Воювати будуть усі, і наразі воюють ті і хто на фронті і хто у забезпеченні, щоб у умовного долярчика було чим і у чому воювати, і сосисками навіть годувати собак. Щоб забезпечити одного долярчика, в тилу працює 10-30 людей.
Армія фінансується ВИКЛЮЧНО із того що заробляє країна. Немає заробітку - немає грошей на забезпечення війська, невже це так тяжко зрозуміти?
Так Успіх так і пише-благає "підминить-підминить". Але усі ж добре розуміють, що в нашій країні так не працює. Якщо кваліфіковану людину заберуть у армію, то навіть якщо вона фізично уціліє, то з більш-менш інтелектуального бізнесу-професії вона випаде, може й сам бізнес закриється через маовість проблеми. На гражданці залишаться самі волонтери, а кеш їм буде йти не від економіки, а потенційних ухилянтів системою "Шлях", може для цього чмути таким іпсо себе і промоутять
budivelnik написав:Ці всі оповідання про мажорів в Буковелі чи здриснувших за кордон не мають ніякого відношення до тих хто заробляє 30 000 - 20 000 віддає Херою якому мало і на 10 000 живе.
Шкода що вас заблокували, впевнений що Успіх з радістю поміняється наприклад з вашим сином (хоча б на півроку-рік), і теж буде віддавати зі свого доходу скільки попросите..
Ви прямолінійно натякаєте, що Успіху має бути за щастя сидіти там аж за 1300 доларів, ризикуючи померти в будь-який момент, а у вас з синами важливіша місія, померти в окопі то не ваш варіант. Але коли Успіхи закінчаться то якісь вищестоящі супербудівельники теж саме скажуть про вас