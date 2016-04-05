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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4944494549464947>
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 08:59

  Василь-Рівне написав:
  Волинь написав:Без 200грн тобі навіть повязку не замінять.

НЕ БРЕШИ !!! Сподіваюсь Холява тобі розкаже скільки він з побратимів за пов'язку бере! Наслухався кацапських ІПСО і тут роздмухуєш зраду на кожному кроці? :twisted:


Волинь напевно має на увазі тилові госпіталі, а Холява наскільки я зрозумів безпосередньо на при фронті працює.
А по іншим пунктам є зауваження? Наприклад питання виводу поранених поза штат зі сплатою 500 грн в місяць вже неодноразово піднімалось. Купівля багато чого за свої теж, як масові спроби не виплачувати 15 млн
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 09:00

  _Mykola_ написав:
  fox767676 написав:
  _Mykola_ написав:Війна, це про економіку, війна в довгу, це ще більше про економіку.
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це раз прослухайте 10 хвилин
"Служити будуть всі, але не одномоментно. Країна повинна функціонувати..."
Що не так?

Воювати будуть усі, і наразі воюють ті і хто на фронті і хто у забезпеченні, щоб у умовного долярчика було чим і у чому воювати, і сосисками навіть годувати собак. Щоб забезпечити одного долярчика, в тилу працює 10-30 людей. :(

Армія фінансується ВИКЛЮЧНО із того що заробляє країна.
Немає заробітку - немає грошей на забезпечення війська, невже це так тяжко зрозуміти?



Так Успіх так і пише-благає "підминить-підминить". Але усі ж добре розуміють, що в нашій країні так не працює. Якщо кваліфіковану людину заберуть у армію, то навіть якщо вона фізично уціліє, то з більш-менш інтелектуального бізнесу-професії вона випаде, може й сам бізнес закриється через маовість проблеми. На гражданці залишаться самі волонтери, а кеш їм буде йти не від економіки, а потенційних ухилянтів системою "Шлях", може для цього чмути таким іпсо себе і промоутять
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 09:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Ці всі оповідання про мажорів в Буковелі чи здриснувших за кордон не мають ніякого відношення до тих хто заробляє 30 000 - 20 000 віддає Херою якому мало і на 10 000 живе.


Шкода що вас заблокували, впевнений що Успіх з радістю поміняється наприклад з вашим сином (хоча б на півроку-рік), і теж буде віддавати зі свого доходу скільки попросите..

Ви прямолінійно натякаєте, що Успіху має бути за щастя сидіти там аж за 1300 доларів, ризикуючи померти в будь-який момент, а у вас з синами важливіша місія, померти в окопі то не ваш варіант.
Але коли Успіхи закінчаться то якісь вищестоящі супербудівельники теж саме скажуть про вас
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 10:21

Зам главы ГУР сообщил цифры.

У России остается как минимум 585 ракет.

«Кинжал» — около 75 ракет.
«Искандер» — около 270 единиц;
«Калибры» — около 140 ракет;
Общее количество Х-101, Х -555 и Х-55 с боевой частью — около 100 ракет;

Это без учета Х-22

Это без учета производимых ежедневно новых ракет.

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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 13:04

  fox767676 написав:
  Василь-Рівне написав:
  Волинь написав:Без 200грн тобі навіть повязку не замінять.

НЕ БРЕШИ !!! :twisted: :twisted: Сподіваюсь Холява тобі розкаже скільки він з побратимів за пов'язку бере! :twisted: :twisted: Наслухався кацапських ІПСО і тут роздмухуєш зраду на кожному кроці? :twisted:


Військові шпиталі не завжди справляються з пораненими, часто операції проходять в цівільних, з відповідними прайсами

Есть прецеденты, когда после вымогания денег у лежачего тяжелораненного(легко раненный встанет и найдёт пути съэкономить) кому то немного помяли ногами лицо?
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 13:09

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:Ці всі оповідання про мажорів в Буковелі чи здриснувших за кордон не мають ніякого відношення до тих хто заробляє 30 000 - 20 000 віддає Херою якому мало і на 10 000 живе.


Шкода що вас заблокували, впевнений що Успіх з радістю поміняється наприклад з вашим сином (хоча б на півроку-рік), і теж буде віддавати зі свого доходу скільки попросите..

Ви прямолінійно натякаєте, що Успіху має бути за щастя сидіти там аж за 1300 доларів, ризикуючи померти в будь-який момент, а у вас з синами важливіша місія, померти в окопі то не ваш варіант.
Але коли Успіхи закінчаться то якісь вищестоящі супербудівельники теж саме скажуть про вас

Не уверен что с заработанных виртуальных 700-800$ демобилизованный обратно на рынок $чик будет донатить на буссоли и пикапы даже тыщу, куда там 10кгрн или тем паче 20. А сейчас он скирдует чистый кэш.
А выехать пахать на складе у пшеков на те же 50кгрн/мес налом на карман кто ж ему даст
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 13:13

  Волинь написав:
  budivelnik написав:
  Hotab написав:Shaman , а на долярчиковому базарі торгаші мусором (який в сусідньому супермаркеті дешевше) зараз 700-800 мертвих президентів мають?
Якщо чесно - пофіг скільки мають...
Головне щоб недоумки зрозуміли
Наші союзники дають зброю і фінансову підтримку тільки цивільному сектору...
Всі зарплати , харчування, обмундирування, ремонт зброї і так далі і тому подібне - Україна має оплачувати з власних доходів...
А тому наш Херой який раз в десять днів на передку..і при цьому йому 1300 доларів мало + кожних 5 місяців по 10 днів відпустки - мало
+ подавай йому ротацію
+ подавай йому збільшення грошового утримання...
Ніяк не може зрозуміти
Ці всі оповідання про мажорів в Буковелі чи здриснувших за кордон не мають ніякого відношення до тих хто заробляє 30 000 - 20 000 віддає Херою якому мало і на 10 000 живе.
Зла не вистарчає.

А в чому проблема? вдягнув форму і теж 1300 доларів буде. беруть усіх.
Тільки всі забувають що "казьонні харчі" не дуже ситні. Шмот коштує дорого і горить швидко. Пачка сигарет від 100грн. Заправка та ремонт техніки за власні гроші. Навіть збройове масло купувати самому. А якщо покалічать отримаєш мінімальну допомогу по інвалідності в 600грн. І лікуватись будеш суто за свої. Без 200грн тобі навіть повязку не замінять. А якщо загинув то був пяний або порушив наказ щоб допомогу не давати. За відпустку треба відстібнути. Щось не бачу я черг до війська вже. Всі тільки розказують як їм важко в тилу жити.

А теперь давайте про то, что после "оружейного масла за свои" поподробнее. Желательно из личного опыта или такого "попадания" знакомых.
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 13:18

Война в Украине закончится "быстро и в один момент", так же, как и началась, — Подоляк

При этом вряд ли придется отвоевывать каждый километр кровью, потому что по мере продвижения на Юге и выходе украинских сил на админграницу с Крымом события будут приобретать другой вид.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 13:30

  katso написав:
  Успіх написав:Бо я ж тут добре чую настрої побратимів до ухилянтів, які рано чи пізно зустрінуться віч-на-віч ;)


По каки признакам побратимы будут определять кто ухилянт а кто обеспечивает "такой нужный тыл"? Ну они ж надеюсь понимают что топливо в их баках и хлеб на столе и электричество в розетке кто-то же делает?

та ніяк.
Бить будуть не по паспорту, а по морді)
перші в списку в солдатиків канєшно воєнкоматовці , але включая но не огранічіваясь ...аж до недождавшихся дам.)
Плюс добавим ще що купа зброї та боєприпасів пішла по рукам. В генделиках вже не просто будуть бити морди . діспути по питанню про мови, по забороні московського патріархату, про то як хто укріпляв й одїдав свій тил перостуть на новий рівень.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 13:41

Banderlog , претензії можливі (теоретично) у штурмовиків, які натерпілися жахів. Да і ті це зараз щось там тримають на когось, а потім будуть щасливі що вижили , і ні до кого претензій не буде. Відбиті на голову (ще до війни були такими ) будуть при першій можливості запитувати в генделях «де ти був коли тебе не було?» Причому не важливо, що сам він був за 50 км від фронту. З рештою ж все ок буде.
Умовні долярчики , які особливо не страждали, крім як за тітьою, (а таких більшість) взагалі не посміють задавати питання. Бо можна нарватись на того, хто дійсно натерпівся і настраждався.
Вони будуть задоволено припарковувати свої гроші і скучати за тими днями, коли за день отримували 4 т.грн , при цьому маючи шанс загинути десь як у жителя мікрорайону «Острів» у Херсоні. Чи села Дарївка , де він з важливим виглядом ходив перед місцевими бабусями.
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