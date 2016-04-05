Волинь написав:Без 200грн тобі навіть повязку не замінять.
НЕ БРЕШИ !!! Сподіваюсь Холява тобі розкаже скільки він з побратимів за пов'язку бере! Наслухався кацапських ІПСО і тут роздмухуєш зраду на кожному кроці?
Волинь напевно має на увазі тилові госпіталі, а Холява наскільки я зрозумів безпосередньо на при фронті працює. А по іншим пунктам є зауваження? Наприклад питання виводу поранених поза штат зі сплатою 500 грн в місяць вже неодноразово піднімалось. Купівля багато чого за свої теж, як масові спроби не виплачувати 15 млн
_Mykola_ написав:Війна, це про економіку, війна в довгу, це ще більше про економіку. [url=https: це раз прослухайте 10 хвилин "Служити будуть всі, але не одномоментно. Країна повинна функціонувати..." Що не так?
Воювати будуть усі, і наразі воюють ті і хто на фронті і хто у забезпеченні, щоб у умовного долярчика було чим і у чому воювати, і сосисками навіть годувати собак. Щоб забезпечити одного долярчика, в тилу працює 10-30 людей.
Армія фінансується ВИКЛЮЧНО із того що заробляє країна. Немає заробітку - немає грошей на забезпечення війська, невже це так тяжко зрозуміти?
Так Успіх так і пише-благає "підминить-підминить". Але усі ж добре розуміють, що в нашій країні так не працює. Якщо кваліфіковану людину заберуть у армію, то навіть якщо вона фізично уціліє, то з більш-менш інтелектуального бізнесу-професії вона випаде, може й сам бізнес закриється через маовість проблеми. На гражданці залишаться самі волонтери, а кеш їм буде йти не від економіки, а потенційних ухилянтів системою "Шлях", може для цього чмути таким іпсо себе і промоутять
budivelnik написав:Ці всі оповідання про мажорів в Буковелі чи здриснувших за кордон не мають ніякого відношення до тих хто заробляє 30 000 - 20 000 віддає Херою якому мало і на 10 000 живе.
Шкода що вас заблокували, впевнений що Успіх з радістю поміняється наприклад з вашим сином (хоча б на півроку-рік), і теж буде віддавати зі свого доходу скільки попросите..
Ви прямолінійно натякаєте, що Успіху має бути за щастя сидіти там аж за 1300 доларів, ризикуючи померти в будь-який момент, а у вас з синами важливіша місія, померти в окопі то не ваш варіант. Але коли Успіхи закінчаться то якісь вищестоящі супербудівельники теж саме скажуть про вас
budivelnik написав:Ці всі оповідання про мажорів в Буковелі чи здриснувших за кордон не мають ніякого відношення до тих хто заробляє 30 000 - 20 000 віддає Херою якому мало і на 10 000 живе.
Шкода що вас заблокували, впевнений що Успіх з радістю поміняється наприклад з вашим сином (хоча б на півроку-рік), і теж буде віддавати зі свого доходу скільки попросите..
Ви прямолінійно натякаєте, що Успіху має бути за щастя сидіти там аж за 1300 доларів, ризикуючи померти в будь-який момент, а у вас з синами важливіша місія, померти в окопі то не ваш варіант. Але коли Успіхи закінчаться то якісь вищестоящі супербудівельники теж саме скажуть про вас
Не уверен что с заработанных виртуальных 700-800$ демобилизованный обратно на рынок $чик будет донатить на буссоли и пикапы даже тыщу, куда там 10кгрн или тем паче 20. А сейчас он скирдует чистый кэш. А выехать пахать на складе у пшеков на те же 50кгрн/мес налом на карман кто ж ему даст
Hotab написав:Shaman , а на долярчиковому базарі торгаші мусором (який в сусідньому супермаркеті дешевше) зараз 700-800 мертвих президентів мають?
Якщо чесно - пофіг скільки мають... Головне щоб недоумки зрозуміли Наші союзники дають зброю і фінансову підтримку тільки цивільному сектору... Всі зарплати , харчування, обмундирування, ремонт зброї і так далі і тому подібне - Україна має оплачувати з власних доходів... А тому наш Херой який раз в десять днів на передку..і при цьому йому 1300 доларів мало + кожних 5 місяців по 10 днів відпустки - мало + подавай йому ротацію + подавай йому збільшення грошового утримання... Ніяк не може зрозуміти Ці всі оповідання про мажорів в Буковелі чи здриснувших за кордон не мають ніякого відношення до тих хто заробляє 30 000 - 20 000 віддає Херою якому мало і на 10 000 живе. Зла не вистарчає.
А в чому проблема? вдягнув форму і теж 1300 доларів буде. беруть усіх. Тільки всі забувають що "казьонні харчі" не дуже ситні. Шмот коштує дорого і горить швидко. Пачка сигарет від 100грн. Заправка та ремонт техніки за власні гроші. Навіть збройове масло купувати самому. А якщо покалічать отримаєш мінімальну допомогу по інвалідності в 600грн. І лікуватись будеш суто за свої. Без 200грн тобі навіть повязку не замінять. А якщо загинув то був пяний або порушив наказ щоб допомогу не давати. За відпустку треба відстібнути. Щось не бачу я черг до війська вже. Всі тільки розказують як їм важко в тилу жити.
А теперь давайте про то, что после "оружейного масла за свои" поподробнее. Желательно из личного опыта или такого "попадания" знакомых.
Успіх написав:Бо я ж тут добре чую настрої побратимів до ухилянтів, які рано чи пізно зустрінуться віч-на-віч
По каки признакам побратимы будут определять кто ухилянт а кто обеспечивает "такой нужный тыл"? Ну они ж надеюсь понимают что топливо в их баках и хлеб на столе и электричество в розетке кто-то же делает?
та ніяк. Бить будуть не по паспорту, а по морді) перші в списку в солдатиків канєшно воєнкоматовці , але включая но не огранічіваясь ...аж до недождавшихся дам.) Плюс добавим ще що купа зброї та боєприпасів пішла по рукам. В генделиках вже не просто будуть бити морди . діспути по питанню про мови, по забороні московського патріархату, про то як хто укріпляв й одїдав свій тил перостуть на новий рівень.
Banderlog , претензії можливі (теоретично) у штурмовиків, які натерпілися жахів. Да і ті це зараз щось там тримають на когось, а потім будуть щасливі що вижили , і ні до кого претензій не буде. Відбиті на голову (ще до війни були такими ) будуть при першій можливості запитувати в генделях «де ти був коли тебе не було?» Причому не важливо, що сам він був за 50 км від фронту. З рештою ж все ок буде. Умовні долярчики , які особливо не страждали, крім як за тітьою, (а таких більшість) взагалі не посміють задавати питання. Бо можна нарватись на того, хто дійсно натерпівся і настраждався. Вони будуть задоволено припарковувати свої гроші і скучати за тими днями, коли за день отримували 4 т.грн , при цьому маючи шанс загинути десь як у жителя мікрорайону «Острів» у Херсоні. Чи села Дарївка , де він з важливим виглядом ходив перед місцевими бабусями.