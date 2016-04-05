Banderlog написав:Бить будуть не по паспорту, а по морді)
перші в списку в солдатиків канєшно воєнкоматовці , але включая но не огранічіваясь ...аж до недождавшихся дам.)
Плюс добавим ще що купа зброї та боєприпасів пішла по рукам. В генделиках вже не просто будуть бити морди . діспути по питанню про мови, по забороні московського патріархату, про то як хто укріпляв й одїдав свій тил перостуть на новий рівень.
шкода тільки що недотягнутся до тих кому реально треба бити морди, бо ті з простими солдатами в генделику не пересічуться.
А взагалі ви описали печальну картину аля ДНР періоду 2016-21