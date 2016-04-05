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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4944494549464947
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 13:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Бить будуть не по паспорту, а по морді)
перші в списку в солдатиків канєшно воєнкоматовці , але включая но не огранічіваясь ...аж до недождавшихся дам.)
Плюс добавим ще що купа зброї та боєприпасів пішла по рукам. В генделиках вже не просто будуть бити морди . діспути по питанню про мови, по забороні московського патріархату, про то як хто укріпляв й одїдав свій тил перостуть на новий рівень.


шкода тільки що недотягнутся до тих кому реально треба бити морди, бо ті з простими солдатами в генделику не пересічуться.
А взагалі ви описали печальну картину аля ДНР періоду 2016-21
Letusrock
 
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