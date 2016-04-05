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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4942494349444945>
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 10:21

Зам главы ГУР сообщил цифры.

У России остается как минимум 585 ракет.

«Кинжал» — около 75 ракет.
«Искандер» — около 270 единиц;
«Калибры» — около 140 ракет;
Общее количество Х-101, Х -555 и Х-55 с боевой частью — около 100 ракет;

Это без учета Х-22

Это без учета производимых ежедневно новых ракет.

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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 13:04

Есть прецеденты, когда после вымогания денег у лежачего тяжелораненного(легко раненный встанет и найдёт пути съэкономить) кому то немного помяли ногами лицо?
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 13:18

Война в Украине закончится "быстро и в один момент", так же, как и началась, — Подоляк

При этом вряд ли придется отвоевывать каждый километр кровью, потому что по мере продвижения на Юге и выходе украинских сил на админграницу с Крымом события будут приобретать другой вид.
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 13:30

  katso написав:
  Успіх написав:Бо я ж тут добре чую настрої побратимів до ухилянтів, які рано чи пізно зустрінуться віч-на-віч ;)


По каки признакам побратимы будут определять кто ухилянт а кто обеспечивает "такой нужный тыл"? Ну они ж надеюсь понимают что топливо в их баках и хлеб на столе и электричество в розетке кто-то же делает?

та ніяк.
Бить будуть не по паспорту, а по морді)
перші в списку в солдатиків канєшно воєнкоматовці , але включая но не огранічіваясь ...аж до недождавшихся дам.)
Плюс добавим ще що купа зброї та боєприпасів пішла по рукам. В генделиках вже не просто будуть бити морди . діспути по питанню про мови, по забороні московського патріархату, про то як хто укріпляв й одїдав свій тил перостуть на новий рівень.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 13:41

Banderlog , претензії можливі (теоретично) у штурмовиків, які натерпілися жахів. Да і ті це зараз щось там тримають на когось, а потім будуть щасливі що вижили , і ні до кого претензій не буде. Відбиті на голову (ще до війни були такими ) будуть при першій можливості запитувати в генделях «де ти був коли тебе не було?» Причому не важливо, що сам він був за 50 км від фронту. З рештою ж все ок буде.
Умовні долярчики , які особливо не страждали, крім як за тітьою, (а таких більшість) взагалі не посміють задавати питання. Бо можна нарватись на того, хто дійсно натерпівся і настраждався.
Вони будуть задоволено припарковувати свої гроші і скучати за тими днями, коли за день отримували 4 т.грн , при цьому маючи шанс загинути десь як у жителя мікрорайону «Острів» у Херсоні. Чи села Дарївка , де він з важливим виглядом ходив перед місцевими бабусями.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 13:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Бить будуть не по паспорту, а по морді)
перші в списку в солдатиків канєшно воєнкоматовці , але включая но не огранічіваясь ...аж до недождавшихся дам.)
Плюс добавим ще що купа зброї та боєприпасів пішла по рукам. В генделиках вже не просто будуть бити морди . діспути по питанню про мови, по забороні московського патріархату, про то як хто укріпляв й одїдав свій тил перостуть на новий рівень.


шкода тільки що недотягнутся до тих кому реально треба бити морди, бо ті з простими солдатами в генделику не пересічуться.
А взагалі ви описали печальну картину аля ДНР періоду 2016-21
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 14:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

️Загроза глухого кута та заморожування. У Чехії дали прогноз щодо війни в Україні

Як заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, шанси на швидке вирішення конфлікту в Україні "виявилися невеликими і стають дедалі меншими".

Я больше верю чехам, чем какому то подоляку
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 14:40

  Hotab написав:Відбиті на голову (ще до війни були такими ) будуть при першій можливості запитувати в генделях «де ти був коли тебе не було?» Причому не важливо, що сам він був за 50 км від фронту. З рештою ж все ок буде.
Умовні долярчики , які особливо не страждали, крім як за тітьою, (а таких більшість) взагалі не посміють задавати питання. Бо можна нарватись на того, хто дійсно натерпівся і настраждався.
куйня это всё, таких будет (образно) на сотню единицы, остальные вольются в мирную жизнь и постараются забыть пережитое.

В 2000х работал со мной на фирме один "афганец", всм служивший в афгане, весёлый добряк, мухи не обидит. Но бывало планка падала и он кричал всем о том, как проливал кровь под Кандагаром.

После очередного "концерта" его уволили. Директор посчитал слишком много рисков держать такого героя, ещё прибьёт кого то в порыве геройства потом тысяча проблем и проверок.

Аналогий не провожу, у кого есть мозги сами проведут. Ещё вангую когда наступит перелом и ВСУ будут бить русню по всем фронтам, сильно увеличится количество желающих повоевать ради корочки УБД. И будут платить военкомам чтобы их наоборот взяли на фронт. Это единственное конструктивное решение "проблемы успиха". Призвать условных банкиров, экономистов и грузчиков из работающей экономики - выстрел в ногу. На передке от него пользы не будет и на гражданке заменить некем.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 28 сер, 2023 14:51, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 14:43

сколько тех афганцев и даже атошников на единицу населения
Курите про послевоенную преступность 1945-1960

Ещё вангую когда наступит перелом и ВСУ будут бить русню по всем фронтам


Скорей бы
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 14:59

  Hotab написав:Banderlog , претензії можливі (теоретично) у штурмовиків, які натерпілися жахів. Да і ті це зараз щось там тримають на когось, а потім будуть щасливі що вижили , і ні до кого претензій не буде. Відбиті на голову (ще до війни були такими ) будуть при першій можливості запитувати в генделях «де ти був коли тебе не було?» Причому не важливо, що сам він був за 50 км від фронту. З рештою ж все ок буде.
Умовні долярчики , які особливо не страждали, крім як за тітьою, (а таких більшість) взагалі не посміють задавати питання.
думаєте прям не посміють?)
Революційонні матроси в 1й світові наприклад теж мало шо приймали участь.
А на рахунок штурмовиків то питання розмите. Перехід до тактики штурмів малими групами привів до того шо мех піхоту переробили в штурмовики. По перше втрати ,а по друге шо й одразу це були не зовсім ті люди...
зара охочих йти на штурм мож 10 відсотків від штатної чисельності. Як вирішується? Це перевод різних допоміжних служб в штурмовики, поки вони ще не взбаламучені. Начальство каже що буде воювати до останнього повара.) Й мож хтось здивується ,но "повара" не особо жаждуть. Тут ж мова не про ідейних їх не так багато було, а прийде в нормальному функціональному стані ще менше.
Banderlog
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