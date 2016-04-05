Додано: Пон 28 сер, 2023 13:41

Banderlog , претензії можливі (теоретично) у штурмовиків, які натерпілися жахів. Да і ті це зараз щось там тримають на когось, а потім будуть щасливі що вижили , і ні до кого претензій не буде. Відбиті на голову (ще до війни були такими ) будуть при першій можливості запитувати в генделях «де ти був коли тебе не було?» Причому не важливо, що сам він був за 50 км від фронту. З рештою ж все ок буде.

Умовні долярчики , які особливо не страждали, крім як за тітьою, (а таких більшість) взагалі не посміють задавати питання. Бо можна нарватись на того, хто дійсно натерпівся і настраждався.

Вони будуть задоволено припарковувати свої гроші і скучати за тими днями, коли за день отримували 4 т.грн , при цьому маючи шанс загинути десь як у жителя мікрорайону «Острів» у Херсоні. Чи села Дарївка , де він з важливим виглядом ходив перед місцевими бабусями.