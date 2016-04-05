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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 28 сер, 2023 15:00
"Щоб повністю покласти економіку Росії, її треба перевести в режим Північної Кореї, коли є повне неприйняття російських товарів, виключення їх із товарообігу. Це сильні санкції. Але вони вдарять і по економіці Заходу, оскільки він також розраховує на деякі дешеві товари та сировину із Росії. Але на це треба йти, інакше війна у центрі Європи триватиме дуже довго. Скільки воює Ізраїль? 75 років? Ну от, щонайменше років сто може тривати й ця війна", — каже Світан.
повертаємось до царських часів :
кожна жінка має народити і віддати трьох синів на 25 річну службу в армії.
P.S. Успіх - лишилось недовго, тільки 23,5 роки
і щодо курток, все як завжди
Закупівля курток для ЗСУ супроводжувалась "невеликими недоліками", але оборудка з закупівлі саме зимових курток була здійснена за всіма необхідними процедурами. Про це заявив голова Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України Євген Грушовець, передає Радіо Свобода.
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Додано: Пон 28 сер, 2023 15:07
beee написав:
️Загроза глухого кута та заморожування. У Чехії дали прогноз щодо війни в Україні
Як заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, шанси на швидке вирішення конфлікту в Україні "виявилися невеликими і стають дедалі меншими".
Я больше верю чехам, чем какому то подоляку
Я не просто так процитувала Подоляка, там є над чим замислитись. Чуйка мені підказує, що на рф відбувається передача влади від пуйла до патрушева і скоро (цієї осені) цей процес завершиться. Наразі пуйло вже мало що вирішує та мало чим цікавиться. Йому все пох, аби його не чіпали. Тому я вважаю, що на рф все буде залежати від політичної волі наступника та його оточення, і можливо війна завершиться швидше, ніж ми можемо уявити.
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Додано: Пон 28 сер, 2023 15:12
fler написав:
на рф відбувається передача влади від пуйла до патрушева і скоро (цієї осені) цей процес завершиться.
тобто на виборах 2024 путіна не буде? Дивлячись на Кессінджера, Сороса та інших страшно уявити скільки разів ще можуть переобрати молоде пуйло
fler написав:
Наразі пуйло вже мало що вирішує та мало чим цікавиться. Тому я вважаю, що на рф все буде залежати від політичної волі наступника та його оточення, і можливо війна завершиться швидше, ніж ми можемо уявити.
якщо він вже мало вирішує а війна продовжється, значить наступники теж не миротворці
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