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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4943494449454946>
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 15:00

нова столітня війна, хто більше?

"Щоб повністю покласти економіку Росії, її треба перевести в режим Північної Кореї, коли є повне неприйняття російських товарів, виключення їх із товарообігу. Це сильні санкції. Але вони вдарять і по економіці Заходу, оскільки він також розраховує на деякі дешеві товари та сировину із Росії. Але на це треба йти, інакше війна у центрі Європи триватиме дуже довго. Скільки воює Ізраїль? 75 років? Ну от, щонайменше років сто може тривати й ця війна", — каже Світан.


повертаємось до царських часів :
кожна жінка має народити і віддати трьох синів на 25 річну службу в армії.
P.S. Успіх - лишилось недовго, тільки 23,5 роки

і щодо курток, все як завжди

Закупівля курток для ЗСУ супроводжувалась "невеликими недоліками", але оборудка з закупівлі саме зимових курток була здійснена за всіма необхідними процедурами. Про це заявив голова Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України Євген Грушовець, передає Радіо Свобода.
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 15:07

  beee написав:️Загроза глухого кута та заморожування. У Чехії дали прогноз щодо війни в Україні

Як заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, шанси на швидке вирішення конфлікту в Україні "виявилися невеликими і стають дедалі меншими".

Я больше верю чехам, чем какому то подоляку

Я не просто так процитувала Подоляка, там є над чим замислитись. Чуйка мені підказує, що на рф відбувається передача влади від пуйла до патрушева і скоро (цієї осені) цей процес завершиться. Наразі пуйло вже мало що вирішує та мало чим цікавиться. Йому все пох, аби його не чіпали. Тому я вважаю, що на рф все буде залежати від політичної волі наступника та його оточення, і можливо війна завершиться швидше, ніж ми можемо уявити.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 15:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:на рф відбувається передача влади від пуйла до патрушева і скоро (цієї осені) цей процес завершиться.


тобто на виборах 2024 путіна не буде? Дивлячись на Кессінджера, Сороса та інших страшно уявити скільки разів ще можуть переобрати молоде пуйло

  fler написав:Наразі пуйло вже мало що вирішує та мало чим цікавиться. Тому я вважаю, що на рф все буде залежати від політичної волі наступника та його оточення, і можливо війна завершиться швидше, ніж ми можемо уявити.


якщо він вже мало вирішує а війна продовжється, значить наступники теж не миротворці
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 15:50

  fler написав:
  beee написав:️Загроза глухого кута та заморожування. У Чехії дали прогноз щодо війни в Україні

Як заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, шанси на швидке вирішення конфлікту в Україні "виявилися невеликими і стають дедалі меншими".

Я больше верю чехам, чем какому то подоляку

Я не просто так процитувала Подоляка, там є над чим замислитись. Чуйка мені підказує, що на рф відбувається передача влади від пуйла до патрушева і скоро (цієї осені) цей процес завершиться. Наразі пуйло вже мало що вирішує та мало чим цікавиться. Йому все пох, аби його не чіпали. Тому я вважаю, що на рф все буде залежати від політичної волі наступника та його оточення, і можливо війна завершиться швидше, ніж ми можемо уявити.

Та ніякої передачі, ніякому Патрушеву. Іде на вибори 2024.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 15:56

  fler написав:Я не просто так процитувала Подоляка, там є над чим замислитись. Чуйка мені підказує, що на рф відбувається передача влади від пуйла до патрушева і скоро (цієї осені) цей процес завершиться. Наразі пуйло вже мало що вирішує та мало чим цікавиться. Йому все пох, аби його не чіпали. Тому я вважаю, що на рф все буде залежати від політичної волі наступника та його оточення, і можливо війна завершиться швидше, ніж ми можемо уявити.

ISW пише, що москалі вже визначились з опонентами для хуйла на весняних виборах.
Vitalian майже рік розказував про передачу вчади. Потім щось замовк. Певно зрозумів, що генерал СВР його най*бував. Може й ви колись зрозумієте, що Подоляк най*бує.
Теоретично я не виключаю, що хуйло здохне, його завалять, або буде русскій бунт, бессмислєний і беспощадний. Але я не вірю в те, що хоч хтось може це спрогнозувати в публічному просторі.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 15:59

Позавчора група, що їхала з позиції потрапила під обстріл. В результаті було пошкоджене одне авто в двоє легких поранених. Ну і ще антени, пульти постраждали, але то таке...
Сьогодні вранці поїхали, щоб евакуювати авто. Виявилось, що його вже хтось "евакуював".
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 17:20

  sashaqbl написав:Vitalian майже рік розказував про передачу вчади. Потім щось замовк. Певно зрозумів, що генерал СВР його най*бував.
я не всегда разделяю точки зрения которые сюда копирую, форум = обмен мнениями, а с мнениями здесь лютый дефицит. На счёт замовк кто то же написал с моей учётки 18836 сообщений? по просьбам трудящихся я перестал репостить мнения с вражеских каналов. Чтобы у некоторых была возможность рассказывать про их очки.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 28 сер, 2023 17:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 17:22

  vitaliiangel написав:
  sashaqbl написав:Vitalian майже рік розказував про передачу вчади. Потім щось замовк. Певно зрозумів, що генерал СВР його най*бував.
я не всегда разделяю точки зрения которые сюда копирую, форум = обмен мнениями, а с мнениями здесь лютый дефицит. На счёт замовк

тут якщо запостив Соскіна, або Чаплигу, значить "розділяєш думку автора" в кращому випадку, в гіршому - огєнтпутєна
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 17:23

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:
  sashaqbl написав:Vitalian майже рік розказував про передачу вчади. Потім щось замовк. Певно зрозумів, що генерал СВР його най*бував.
я не всегда разделяю точки зрения которые сюда копирую, форум = обмен мнениями, а с мнениями здесь лютый дефицит. На счёт замовк

тут якщо запостив Соскіна, або Чаплигу, значить "розділяєш думку автора" в кращому випадку, в гіршому - огєнтпутєна

для многих людей земля плоская, а мир черно-белый. главное помнить, ты общаешься не с sashaqbl или успихом, а с их опытом, который может сильно не совпадать с твоим.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 17:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:і щодо курток, все як завжди

А що там ?
ПС я собі купив на розпродажі за $200 зимову куртку.
Ukrainian
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