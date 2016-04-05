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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4943494449454946
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 17:48

Нещодавно Єврокомісія почала підготовку доповіді про розширення ЄС. Очікується, що документ буде містити рекомендацію про початок переговорів щодо вступу України до ЄС.
У 2023 році Україна розраховує розпочати переговори про вступ до ЄС, та має бути готовою до самого вступу через два роки, заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
https://ua.news/ua/world/mishel-nazval- ... ovyh-stran
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 17:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:А що там ?


все чисто, корупції нема, то кляті журналісти(=агенти кремля) розганяють зраду
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 17:51

"Ердоган може поїхати в Росію 8 вересня, перш ніж вирушити до Індії для участі в саміті "Великої двадцятки" в Нью-Делі, сказали співрозмовники. В адміністрації президента Туреччини відмовилися від коментарів Bloomberg", – йдеться в повідомленні.

У виданні зазначають, що Ердоган хоче, щоб було відновлено зернову угоду, яка дозволила Україні експортувати зерно через Чорне море і з якої Росія вийшла у липні. Відтоді світові ціни на пшеницю стали нестабільними, особливо після того, як РФ атакувала українську портову інфраструктуру для експорту агропродукції.
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 18:21

  beee написав:️Загроза глухого кута та заморожування. У Чехії дали прогноз щодо війни в Україні

Як заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, шанси на швидке вирішення конфлікту в Україні "виявилися невеликими і стають дедалі меншими".

Я больше верю чехам, чем какому то подоляку

як змінюється зміст при вибірковому цитуванні за бажанням
а ще він сказав
"На думку низки аналітиків, існує навіть загроза патової ситуації та замороженого конфлікту. Я не думаю, що це єдиний можливий сценарій, але ми повинні враховувати можливість цього сценарію і подумати про це в наших стратегіях"

й
За словами прем'єра, Чехія має продовжувати надавати цивільну та військову допомогу Україні та підтримувати її інтеграцію до Євросоюзу та НАТО.
...
Прем'єр заявив, що важливо не допустити втоми від тривалої війни в Україні. За його словами, необхідно на всіх рівнях пояснювати, що чеська солідарність рятує життя, що це не лише правильно, а й необхідне з погляду безпеки.
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 18:24

У Міноборони не змогли знайти куртку з партії, про яку писали ЗМІ, тому вирішили виправити номер контракту маркером і показати її Антикорупційній раді
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 18:26

  Letusrock написав:
  Ukrainian написав:А що там ?


все чисто, корупції нема, то кляті журналісти(=агенти кремля) розганяють зраду

Корупція є.
Треба надавати таким фактам розголосу і слідкувати щоб була відповідальність.
Але ваша злорадська позиція насторожує, ви дуже задоволені цими фактами?
Вас щось веселить і збуджує? Чи треба одразу здаватися, щоб не було такого?
Щирий угорець продовжує послідовну позиціб орбана і ко?
Ну тоді питань немає(((
somilitark
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