Нещодавно Єврокомісія почала підготовку доповіді про розширення ЄС. Очікується, що документ буде містити рекомендацію про початок переговорів щодо вступу України до ЄС. У 2023 році Україна розраховує розпочати переговори про вступ до ЄС, та має бути готовою до самого вступу через два роки, заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль. https://ua.news/ua/world/mishel-nazval- ... ovyh-stran
"Ердоган може поїхати в Росію 8 вересня, перш ніж вирушити до Індії для участі в саміті "Великої двадцятки" в Нью-Делі, сказали співрозмовники. В адміністрації президента Туреччини відмовилися від коментарів Bloomberg", – йдеться в повідомленні.
У виданні зазначають, що Ердоган хоче, щоб було відновлено зернову угоду, яка дозволила Україні експортувати зерно через Чорне море і з якої Росія вийшла у липні. Відтоді світові ціни на пшеницю стали нестабільними, особливо після того, як РФ атакувала українську портову інфраструктуру для експорту агропродукції.
beee написав:️Загроза глухого кута та заморожування. У Чехії дали прогноз щодо війни в Україні
Як заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, шанси на швидке вирішення конфлікту в Україні "виявилися невеликими і стають дедалі меншими".
Я больше верю чехам, чем какому то подоляку
як змінюється зміст при вибірковому цитуванні за бажанням а ще він сказав
"На думку низки аналітиків, існує навіть загроза патової ситуації та замороженого конфлікту. Я не думаю, що це єдиний можливий сценарій, але ми повинні враховувати можливість цього сценарію і подумати про це в наших стратегіях"
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За словами прем'єра, Чехія має продовжувати надавати цивільну та військову допомогу Україні та підтримувати її інтеграцію до Євросоюзу та НАТО. ... Прем'єр заявив, що важливо не допустити втоми від тривалої війни в Україні. За його словами, необхідно на всіх рівнях пояснювати, що чеська солідарність рятує життя, що це не лише правильно, а й необхідне з погляду безпеки.
somilitark , це стандартна позиція всіх перевтомлених від війни, яку вони навіть жодного дня не відчули. Найкраще та найпростіше самому собі пояснити, чому треба скоріше здаватись, бо «так така країна нікудишня… навіщо за неї боротися?»
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 28 сер, 2023 18:57, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:На вопрос "согласны ли Вы пойти по пути Союза и КНДР?" Вы так и не ответили. Как обычно, от прямого ответа уходите. Впрочем, как не ответили и остальные.
Так і не зрозумів, для чого нам "путь Союза и КНДР"? Щоб у НАТО вступити (шанс просрали з 2004 по 2008) чи щоб не скорочувати фінансування ракетних програм з 2019 по 2022, чи щоб навчитись лінії оборони будувати, як москалі на Запоріжжі, чи щоб Чонгар не розміновувати для шатлів в аккурат перед вторгненням?
На жаль, Вам багато чого не зрозуміло, але мені вже набридло Вам пояснювати. Тим більше, що Ви віддаєте перевагу міфам та неперевіреним слухам перед фактами.
полковник СБУ застрелився у своєму робочому кабінеті, — ЗМІ
У своєму робочому кабінеті з вогнепальним пораненням голови було виявлено заступника начальника управління спецзв'язку СБУ Дмитра Бакаєва.
ЗМІ також стверджують, що в кабінеті поряд з тілом було знайдено передсмертну записку у вигляді рапорту, адресовану голові СБУ. У ній зазначено, що у своїй смерті Бакаєв звинувачує своє керівництво за упереджене ставлення та постійне приниження честі та гідності.
рапорт есть в сети.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 28 сер, 2023 18:58, всього редагувалось 1 раз.