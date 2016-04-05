RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4944494549464947
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 18:58

  Xenon написав:
Зам главы ГУР сообщил цифры.

У России остается как минимум 585 ракет.

«Кинжал» — около 75 ракет.
«Искандер» — около 270 единиц;
«Калибры» — около 140 ракет;
Общее количество Х-101, Х -555 и Х-55 с боевой частью — около 100 ракет;

Это без учета Х-22

Это без учета производимых ежедневно новых ракет.


"Через месяц закончатся"?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 25577
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5100 раз.
Подякували: 4747 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 18:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:а ще він сказав


він це мусів сказати. Все ж ми точно незнаємо які реальні плани в союзників, скільки контрнаступів вони готові спонсорувати та скільки років підтримувати активну війну.

Головне щоб був стратегічний довгостроковий план постійного озброєння: і літаки, і далекобійні ракети і все інше.
а з поточною війною в будь-який момент можуть сказати "все хлопці, пора закруглятися", і це прийдеться враховувати
Letusrock
 
Повідомлень: 807
З нами з: 03.05.22
Подякував: 8 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 19:03

  vitaliiangel написав:
полковник СБУ застрелився у своєму робочому кабінеті, — ЗМІ

У своєму робочому кабінеті з вогнепальним пораненням голови було виявлено заступника начальника управління спецзв'язку СБУ Дмитра Бакаєва.

ЗМІ також стверджують, що в кабінеті поряд з тілом було знайдено передсмертну записку у вигляді рапорту, адресовану голові СБУ. У ній зазначено, що у своїй смерті Бакаєв звинувачує своє керівництво за упереджене ставлення та постійне приниження честі та гідності.
рапорт есть в сети.

Краще б на фронт пішов
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11383
З нами з: 18.06.08
Подякував: 50 раз.
Подякували: 774 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 19:16

Ukrainian , нема кабінетному полковнику СБУ місця на фронті.
А якщо він не справляється в кабінеті, то і звільнити не можна. Тому його просто хейтили. На мою думку. Факти мені не відомі.
Hotab
 
Повідомлень: 9736
З нами з: 15.02.09
Подякував: 602 раз.
Подякували: 2052 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 19:19

"Требования, чтобы Украина сосредоточила все усилия на этом направлении, в сочетании с предупреждениями, что Запад не будет пополнять запасы Украины для будущих операций, позволяют предположить, что, по крайней мере, некоторые из тех, кто критикует украинское наступление, несерьезно относятся к помощи Украине в освобождении всей ее территории. Если это так, и если позиция Пентагона заключается в том, что он не ожидает, что Украина освободит свой народ, было бы лучше сказать это четко, чем делать косвенные и некорректные нападки на то, как Украина воюет", – отметил лауреат Президентской медали свободы.

Кин подчеркнул – жизненно важным интересом нацбезопасности США является освобождение Украиной своей земли и своего народа от российской агрессии, и "Америка должна прекратить критиковать то, что делает Украина, а вместо этого сосредоточиться на том, чтобы помочь Украине как можно быстрее достичь наших общих целей".

"Это была бы разумная стратегия", – резюмировал четырехзвездный генерал в отставке.

https://news.liga.net/world/news/general-kin-nikto-v-armii-ssha-ne-voeval-tak-kak-ukraina-s-1944-goda-nechego-kritikovat
ЛАД
2
 
Повідомлень: 25577
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5100 раз.
Подякували: 4747 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 19:39

  Letusrock написав:
  Shaman написав:а ще він сказав


він це мусів сказати. Все ж ми точно незнаємо які реальні плани в союзників, скільки контрнаступів вони готові спонсорувати та скільки років підтримувати активну війну.

Головне щоб був стратегічний довгостроковий план постійного озброєння: і літаки, і далекобійні ракети і все інше.
а з поточною війною в будь-який момент можуть сказати "все хлопці, пора закруглятися", і це прийдеться враховувати

для імпічмента старшого пертнера уже все готово
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 32176
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1528 раз.
Подякували: 2680 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 19:45

  reus написав:
  Hotab написав:reus ,
Під бойовий патрон з можливістю стрільби чергами?
У нас є такі опції на володіння ?

Офіційно у дозволі: Мисливський нарізний МКМ-072Сб, кр 7,62 мм.
Звісно, що автоматична стрільба чергою заблокована і використання бойових патронів теж протизаконно.
Немає ніяких проблем поновити можливість автоматичного режиму і використовувати бойові патрони, але це протизаконно і якщо піймають, то є відповідальність. Хоча якщо діє ВС, то можливі виключення, я так глибоко юридично не копав.

Бойові і не бойові патрони це як ? :shock:
yama
 
Повідомлень: 4487
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8792 раз.
Подякували: 1025 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 20:07

Забагато чуєте, що хтось заробляє на війні.
Зеленські потурбувалися, щоб таких розмов було менше.


Зеленський хоче прирівняти корупцію до державної зради та забрати топові справи: від НАБУ – до СБУ

"Яйця по 17 грн, зимові куртки та розкрадання допомоги західних партнерів", – пояснює LIGA.net співрозмовник в ОП.

Що відомо про ідею Зеленського та як на це зреагували міжнародні партнери – короткий розбір LIGA.net.

Перед цим законодавчі пропозиції показали керівництву НАБУ, яке, згідно з чинним законодавством, розслідує топкорупцію.

"Те, що ми побачили, це – повна дичина", – зізнається LIGA.net співрозмовник в антикорупційному бюро. – В такому вигляді законопроєкт не має навіть з'явитись в стінах парламенту".

Нараду з силовиками довелось перенести, тому що до непублічної критики документа доєднались міжнародні партнери.

Голова правління ЦПК Віталій Шабунін вважає, що, прирівнюючи корупцію до держзради, ОП хоче захистити топкорупціонерів. Адже СБУ "буде розслідувати те саме, що і НАБУ, а, значить, докази в "чутливих" для ОП справах буде знищено", каже Шабунін

https://www.liga.net/ua/politics/articl ... eksklyuziv

Цинізм не має меж!
Це дійсно вирок для країни :(
V2
4
 
Повідомлень: 8037
З нами з: 03.07.09
Подякував: 289 раз.
Подякували: 1325 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 4944494549464947
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: xasibaj і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 119237
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 495791
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 6050
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (1414)
28.08.2023 20:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron