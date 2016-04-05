він це мусів сказати. Все ж ми точно незнаємо які реальні плани в союзників, скільки контрнаступів вони готові спонсорувати та скільки років підтримувати активну війну.
Головне щоб був стратегічний довгостроковий план постійного озброєння: і літаки, і далекобійні ракети і все інше. а з поточною війною в будь-який момент можуть сказати "все хлопці, пора закруглятися", і це прийдеться враховувати
полковник СБУ застрелився у своєму робочому кабінеті, — ЗМІ
У своєму робочому кабінеті з вогнепальним пораненням голови було виявлено заступника начальника управління спецзв'язку СБУ Дмитра Бакаєва.
ЗМІ також стверджують, що в кабінеті поряд з тілом було знайдено передсмертну записку у вигляді рапорту, адресовану голові СБУ. У ній зазначено, що у своїй смерті Бакаєв звинувачує своє керівництво за упереджене ставлення та постійне приниження честі та гідності.
"Требования, чтобы Украина сосредоточила все усилия на этом направлении, в сочетании с предупреждениями, что Запад не будет пополнять запасы Украины для будущих операций, позволяют предположить, что, по крайней мере, некоторые из тех, кто критикует украинское наступление, несерьезно относятся к помощи Украине в освобождении всей ее территории. Если это так, и если позиция Пентагона заключается в том, что он не ожидает, что Украина освободит свой народ, было бы лучше сказать это четко, чем делать косвенные и некорректные нападки на то, как Украина воюет", – отметил лауреат Президентской медали свободы.
Кин подчеркнул – жизненно важным интересом нацбезопасности США является освобождение Украиной своей земли и своего народа от российской агрессии, и "Америка должна прекратить критиковать то, что делает Украина, а вместо этого сосредоточиться на том, чтобы помочь Украине как можно быстрее достичь наших общих целей".
"Это была бы разумная стратегия", – резюмировал четырехзвездный генерал в отставке.
він це мусів сказати. Все ж ми точно незнаємо які реальні плани в союзників, скільки контрнаступів вони готові спонсорувати та скільки років підтримувати активну війну.
Головне щоб був стратегічний довгостроковий план постійного озброєння: і літаки, і далекобійні ракети і все інше. а з поточною війною в будь-який момент можуть сказати "все хлопці, пора закруглятися", і це прийдеться враховувати
Hotab написав:reus , Під бойовий патрон з можливістю стрільби чергами? У нас є такі опції на володіння ?
Офіційно у дозволі: Мисливський нарізний МКМ-072Сб, кр 7,62 мм. Звісно, що автоматична стрільба чергою заблокована і використання бойових патронів теж протизаконно. Немає ніяких проблем поновити можливість автоматичного режиму і використовувати бойові патрони, але це протизаконно і якщо піймають, то є відповідальність. Хоча якщо діє ВС, то можливі виключення, я так глибоко юридично не копав.
Забагато чуєте, що хтось заробляє на війні. Зеленські потурбувалися, щоб таких розмов було менше.
Зеленський хоче прирівняти корупцію до державної зради та забрати топові справи: від НАБУ – до СБУ
"Яйця по 17 грн, зимові куртки та розкрадання допомоги західних партнерів", – пояснює LIGA.net співрозмовник в ОП.
Що відомо про ідею Зеленського та як на це зреагували міжнародні партнери – короткий розбір LIGA.net.
Перед цим законодавчі пропозиції показали керівництву НАБУ, яке, згідно з чинним законодавством, розслідує топкорупцію.
"Те, що ми побачили, це – повна дичина", – зізнається LIGA.net співрозмовник в антикорупційному бюро. – В такому вигляді законопроєкт не має навіть з'явитись в стінах парламенту".
Нараду з силовиками довелось перенести, тому що до непублічної критики документа доєднались міжнародні партнери.
Голова правління ЦПК Віталій Шабунін вважає, що, прирівнюючи корупцію до держзради, ОП хоче захистити топкорупціонерів. Адже СБУ "буде розслідувати те саме, що і НАБУ, а, значить, докази в "чутливих" для ОП справах буде знищено", каже Шабунін
Xenon написав:Стосовно мобілізації і створення нових бригад (10-20)
Рік тому Залужний казав що для контрнаступу потрібно 10-20 бригадних комплектів на повністю західному озброєнні+навчані люди. Начебто так і пішло, з осені нам почали давати арту, потім танки, бредлі, страйкери і т.д
Але останні 3 місяці якщо щось і дають , то суто на відновлення втрат.
Тобто не видно що готується створення нових бригад в такій кількості.
Тут питання а чи потрібна взагалі важка техніка. На мою думку можна воювати суто дроноартою та бронеавтомобілями-MRAP на 0. Коли 1 MRAP коштує як 100 БМП Пума чи танк Леопард А7 вибір очевидний.