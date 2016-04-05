RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4945494649474948
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 20:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:асто операції проходять в цівільних, з відповідними прайсами

Не БРЕШИ !!! :twisted: Ти там був? :twisted: Тебе оперували? :evil:
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5840
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6675 раз.
Подякували: 3015 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 20:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Наприклад питання виводу поранених поза штат зі сплатою 500 грн в місяць вже неодноразово піднімалось.

Рупорами кремля? Вірю ! Факти є? Чи бабусі на лавочці кремлівське ІПСО тобі розказали? :twisted:
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5840
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6675 раз.
Подякували: 3015 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 21:15

  Василь-Рівне написав:
  Letusrock написав:Наприклад питання виводу поранених поза штат зі сплатою 500 грн в місяць вже неодноразово піднімалось.

Рупорами кремля? Вірю ! Факти є? Чи бабусі на лавочці кремлівське ІПСО тобі розказали? :twisted:

На практиці військовослужбовці з пораненнями отримують мізерні грошові виплати: 500-1000 грн. https://focus.ua/uk/eksklyuzivy/574272- ... poranennya

Боєць ЗСУ після госпіталю, який ніколи вже не зможе воювати, бо у нього – травма хребта і не можна ані бігати, ані піднімати більше двох кілограмів. Або боєць ЗСУ у кого не функціонує рука… Обидва зараз отримують… 700 гривень щомісячних виплат. https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/370 ... avlat.html

Виведені за штат після поранення бійці отримують 500 грн зарплати. https://texty.org.ua/articles/109972/bi ... o-zminyty/

Рада ухвалила закон, який врегульовує виплати українським військовим. Так, новий закон збільшує виплати пораненим захисникам від мізерних 700 гривень на місяць до 20100 гривень. https://tsn.ua/ukrayina/viplati-viyskov ... 62300.html

Тільки недавно змінили закон.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6096
З нами з: 19.04.12
Подякував: 90 раз.
Подякували: 943 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 21:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Василь-Рівне написав:Рупорами кремля? Вірю ! Факти є? Чи бабусі на лавочці кремлівське ІПСО тобі розказали?


спробуйте загуглити, десятки статей та інтервью з конкретними прізвищами військових.
навіть в липні здається вже мали прийняти закон який нарешті через півтора роки урегулює це питання. Але стоп, Василь з Рівне каже що це все ІПСО, для чого тоді закон, якщо проблеми нема)))

"Ключовий момент цього закону в тому, що ми відновили справедливість щодо бійців, які є поранені, але виведені поза штат в розпорядження командира. Що відбувалося з виплатами цим бійцям до вступу в дію цього закону? Бійці отримували 700 гривень на місяць. Боляче це навіть казати в слух. Цю ситуацію ми виправили і певну справедливість нарешті відновили", - заявила нардепка Анастасія Радіна.
Letusrock
 
Повідомлень: 808
З нами з: 03.05.22
Подякував: 8 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 21:36

Letusrock Кожна ситуація унікальна і в кожній є об'єктивні причини чому так сталось, але Ви жодної ситуації докладно не розбирали і жодної причини чому так сталося не знаєте, а сидячі на дивані підпрацьовуєте ТУТ рупором кремля роздмухуючи зраду навіть не розуміючи про що пишете покладаючись на екзальтованих журнашлюшок для яких хайп на крові воїнів дозволяє їм заробляти бабло без будь яких моральних принципів. :twisted:
P.S. Я буваю в лікарнях і спілкуюсь з пораненими бійцями якщо шо, не жаль серед них є і такі які слабо розуміють про що ти їм говориш, от на тих нещасних журналюги яких потрібно кидати до буцегарні і роблять кривавий хайп! :twisted:
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Пон 28 сер, 2023 21:39, всього редагувалось 1 раз.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5840
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6675 раз.
Подякували: 3015 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 21:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Победитель первого тура дебатов между претендентами на пост президента США от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что в случае избрания президентом США признает контроль россии над захваченными территориями Украины

Рамасвами также пообещал заблокировать потенциальное вступление Украины в НАТО, а россию вернуть на мировой рынок, отменив все санкции.
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1154
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4945494649474948
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, Василь-Рівне і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 119237
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 495797
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 6051
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.