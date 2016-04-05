Не БРЕШИ !!! Ти там був? Тебе оперували?
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Додано: Пон 28 сер, 2023 20:49
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 28 сер, 2023 20:51
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 28 сер, 2023 21:15
Тільки недавно змінили закон.
Додано: Пон 28 сер, 2023 21:18
Re: Напад росії і білорусі на Україну
спробуйте загуглити, десятки статей та інтервью з конкретними прізвищами військових.
навіть в липні здається вже мали прийняти закон який нарешті через півтора роки урегулює це питання. Але стоп, Василь з Рівне каже що це все ІПСО, для чого тоді закон, якщо проблеми нема)))
Додано: Пон 28 сер, 2023 21:36
Letusrock Кожна ситуація унікальна і в кожній є об'єктивні причини чому так сталось, але Ви жодної ситуації докладно не розбирали і жодної причини чому так сталося не знаєте, а сидячі на дивані підпрацьовуєте ТУТ рупором кремля роздмухуючи зраду навіть не розуміючи про що пишете покладаючись на екзальтованих журнашлюшок для яких хайп на крові воїнів дозволяє їм заробляти бабло без будь яких моральних принципів.
P.S. Я буваю в лікарнях і спілкуюсь з пораненими бійцями якщо шо, не жаль серед них є і такі які слабо розуміють про що ти їм говориш, от на тих нещасних журналюги яких потрібно кидати до буцегарні і роблять кривавий хайп!
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Пон 28 сер, 2023 21:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 28 сер, 2023 21:38
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Победитель первого тура дебатов между претендентами на пост президента США от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что в случае избрания президентом США признает контроль россии над захваченными территориями Украины
Рамасвами также пообещал заблокировать потенциальное вступление Украины в НАТО, а россию вернуть на мировой рынок, отменив все санкции.
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