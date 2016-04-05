Журналист Стефан Ламби получил представление о телефонных переговорах между Шольцем и Макроном, которые обменялись мнениями о Путине 4 марта 2022 года - на девятый день полномасштабной войны в Украине. Ламби описывает этот разговор в своей новой книге "Чрезвычайные ситуации. Управление во время войны", пишет Bild.



Что Шольц и Макрон говорили о Путине

Во время разговора Макрон спросил Шольца, как прошел его разговор с Путиным, на что немецкий канцлер ответил: "Лучше не будет".



"Что-то беспокоит меня больше, чем переговоры: он (Путин) не жалуется на все санкции. Я не знаю, делал ли он это во время разговора с вами. Но о санкциях он даже не упомянул", - сказал тогда Шольц. Макрон на это ответил: "И со мной тоже".



Канцлер Германии также посетовал, что Путин лишь рассказывал ему о своем взгляде на Украину.



"Он рассказал мне обо всех своих идеях о том, как найти компромисс. Он говорил о демилитаризации, денацификации... И он просил меня признать Крым частью России. И независимость этих республик. Ничего нового, прямо скажем", - отметил Шольц.



︎Глава немецкого правительства также отметил, что пытался организовать встречу на высшем уровне.



"Когда я спросил его, должна ли рано или поздно состояться встреча по Украине с вами, со мной, Зеленским и с ним (Путиным), он не отказался полностью. Однако он назвал два условия. Во-первых, для прекращения огня не должно быть никаких оснований. Потом он просто говорил о нас троих: о тебе, мне и о нем. Без Зеленского", - рассказал Шольц Макрону.



По словам Шольца, Путин также озвучил идеи теории заговора. "Затем он сказал, что украинская делегация отправилась в Польшу, потому что они хотят поговорить с руководством Соединенных Штатов, чтобы получить их инструкции..." Затем Шольц рассмеялся и резюмировал: "Как-то так. Это все."



Макрон ответил: "Спасибо, это было очень похоже на разговор, который у меня был с ним вчера. Я думаю, что он сейчас очень полон решимости идти до конца. Характер и жестокость его телевизионного послания, а также все инициативы, которые он предпринял в переговорах с гражданскими организациями в России за последние несколько часов, вызывают большую тревогу. Говоря прямо".