Боєць ЗСУ після госпіталю, який ніколи вже не зможе воювати, бо у нього – травма хребта і не можна ані бігати, ані піднімати більше двох кілограмів. Або боєць ЗСУ у кого не функціонує рука… Обидва зараз отримують… 700 гривень щомісячних виплат. https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/370 ... avlat.html
Василь-Рівне написав:Рупорами кремля? Вірю ! Факти є? Чи бабусі на лавочці кремлівське ІПСО тобі розказали?
спробуйте загуглити, десятки статей та інтервью з конкретними прізвищами військових. навіть в липні здається вже мали прийняти закон який нарешті через півтора роки урегулює це питання. Але стоп, Василь з Рівне каже що це все ІПСО, для чого тоді закон, якщо проблеми нема)))
"Ключовий момент цього закону в тому, що ми відновили справедливість щодо бійців, які є поранені, але виведені поза штат в розпорядження командира. Що відбувалося з виплатами цим бійцям до вступу в дію цього закону? Бійці отримували 700 гривень на місяць. Боляче це навіть казати в слух. Цю ситуацію ми виправили і певну справедливість нарешті відновили", - заявила нардепка Анастасія Радіна.
Letusrock Кожна ситуація унікальна і в кожній є об'єктивні причини чому так сталось, але Ви жодної ситуації докладно не розбирали і жодної причини чому так сталося не знаєте, а сидячі на дивані підпрацьовуєте ТУТ рупором кремля роздмухуючи зраду навіть не розуміючи про що пишете покладаючись на екзальтованих журнашлюшок для яких хайп на крові воїнів дозволяє їм заробляти бабло без будь яких моральних принципів. P.S. Я буваю в лікарнях і спілкуюсь з пораненими бійцями якщо шо, не жаль серед них є і такі які слабо розуміють про що ти їм говориш, от на тих нещасних журналюги яких потрібно кидати до буцегарні і роблять кривавий хайп!
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Пон 28 сер, 2023 21:39, всього редагувалось 1 раз.
Победитель первого тура дебатов между претендентами на пост президента США от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что в случае избрания президентом США признает контроль россии над захваченными территориями Украины
Рамасвами также пообещал заблокировать потенциальное вступление Украины в НАТО, а россию вернуть на мировой рынок, отменив все санкции.
В Новгородской области РФ удар по дальнему стратегическому бомбардировщику-ракетоносцу Ту-22М3 мог нанести новый украинский дальнобойный беспилотник "Морок".
Этот дрон является одним из самых перспективных проектов беспилотников-камикадзе украинского производства, говорится в статье The Economist. Журналист издания пообщался с координатором программы беспилотников в военной разведке Украины, военнослужащим, который имеет позывной "Детектив".
"Мы реагируем на обращения наших бригад. Они говорят нам, что знают, где хранится российское оружие, но не имеют возможности поразить его и просят нас помочь", - поделился собеседник. Воин добавил, что большая часть их недавней работы была сосредоточена на российских аэродромах, расположенных относительно недалеко от границ нашего государства.
"Это, "возможно", включало недавний удар по стратегическому бомбардировщику Ту-22М, который базировался вблизи Новгорода, Ранее стало известно, что дальность полета дрона "Морок" составляет до 800 км, и он может нести 40 кг груза.
Журналист Стефан Ламби получил представление о телефонных переговорах между Шольцем и Макроном, которые обменялись мнениями о Путине 4 марта 2022 года - на девятый день полномасштабной войны в Украине. Ламби описывает этот разговор в своей новой книге "Чрезвычайные ситуации. Управление во время войны", пишет Bild.
Что Шольц и Макрон говорили о Путине Во время разговора Макрон спросил Шольца, как прошел его разговор с Путиным, на что немецкий канцлер ответил: "Лучше не будет".
"Что-то беспокоит меня больше, чем переговоры: он (Путин) не жалуется на все санкции. Я не знаю, делал ли он это во время разговора с вами. Но о санкциях он даже не упомянул", - сказал тогда Шольц. Макрон на это ответил: "И со мной тоже".
Канцлер Германии также посетовал, что Путин лишь рассказывал ему о своем взгляде на Украину.
"Он рассказал мне обо всех своих идеях о том, как найти компромисс. Он говорил о демилитаризации, денацификации... И он просил меня признать Крым частью России. И независимость этих республик. Ничего нового, прямо скажем", - отметил Шольц.
︎Глава немецкого правительства также отметил, что пытался организовать встречу на высшем уровне.
"Когда я спросил его, должна ли рано или поздно состояться встреча по Украине с вами, со мной, Зеленским и с ним (Путиным), он не отказался полностью. Однако он назвал два условия. Во-первых, для прекращения огня не должно быть никаких оснований. Потом он просто говорил о нас троих: о тебе, мне и о нем. Без Зеленского", - рассказал Шольц Макрону.
По словам Шольца, Путин также озвучил идеи теории заговора. "Затем он сказал, что украинская делегация отправилась в Польшу, потому что они хотят поговорить с руководством Соединенных Штатов, чтобы получить их инструкции..." Затем Шольц рассмеялся и резюмировал: "Как-то так. Это все."
Макрон ответил: "Спасибо, это было очень похоже на разговор, который у меня был с ним вчера. Я думаю, что он сейчас очень полон решимости идти до конца. Характер и жестокость его телевизионного послания, а также все инициативы, которые он предпринял в переговорах с гражданскими организациями в России за последние несколько часов, вызывают большую тревогу. Говоря прямо".
відповідає висновку Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, який встановив, що «поставлені за договором №VV2022-M1908 куртки вітровологозахисні зимові та штани вітровологозахисні зимові не можуть використовуватись за своїм цільовим призначенням».
Под стражу взят директор КО "Киевмедспецтранс", который подозревается в организации схемы хищения 12,6 млн грн бюджетных средств, выделенных на закупку запчастей для карет скорой медицинской помощи.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 28 сер, 2023 22:01, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:Нещодавно Єврокомісія почала підготовку доповіді про розширення ЄС. Очікується, що документ буде містити рекомендацію про початок переговорів щодо вступу України до ЄС. У 2023 році Україна розраховує розпочати переговори про вступ до ЄС, та має бути готовою до самого вступу через два роки, заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль. https://ua.news/ua/world/mishel-nazval- ... ovyh-stran
Президент Европейского совета Шарль Мишель предложил установить целевую дату для ЕС, чтобы серьезно подойти к приему новых членов. Украина и другие кандидаты стремятся оживить застопорившиеся дебаты о расширении, пишет Bloomberg.
"Я считаю, что мы с обеих сторон должны быть готовы к расширению к 2030 году", - заявил Мишель в понедельник на Стратегическом форуме в Словении, добавив, что лидеры ЕС обсудят эту тему на своих следующих саммитах.
Украина до конца года не сможет на 100% выполнить все семь рекомендаций Европейской комиссии по реформированию государства, но переговоры о вступлении в ЕС все равно должны начаться в декабре. В ответ на вопрос о том, какую позицию следует ожидать от Европейской комиссии в октябре, когда будет представлен отчет по выполнению Украиной рекомендаций для начала переговоров относительно членства Украины в Европейском Союзе, Стефанишина отметила, что речь идет об изменениях, на внедрение которых требуются годы.
Hotab написав:reus , Під бойовий патрон з можливістю стрільби чергами? У нас є такі опції на володіння ?
Офіційно у дозволі: Мисливський нарізний МКМ-072Сб, кр 7,62 мм. Звісно, що автоматична стрільба чергою заблокована і використання бойових патронів теж протизаконно. Немає ніяких проблем поновити можливість автоматичного режиму і використовувати бойові патрони, але це протизаконно і якщо піймають, то є відповідальність. Хоча якщо діє ВС, то можливі виключення, я так глибоко юридично не копав.
Бойові і не бойові патрони це як ?
брехали на навчанні оружєйніки шо мисливсьські карабіни спеціально спроектовані так що в них крошиться затворна група від бойових патронів. но чи правда чи ні не знаю, поки не пробував. )