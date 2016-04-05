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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4946494749484949
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 22:25

  beee написав:️Загроза глухого кута та заморожування. У Чехії дали прогноз щодо війни в Україні

Як заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, шанси на швидке вирішення конфлікту в Україні "виявилися невеликими і стають дедалі меншими".

Я больше верю чехам, чем какому то подоляку

А який сенс дискутувати про питання віри?
Особисто мене, наприклад, думка чехів взагалі не цікавить. Де війна, а де чеський прем'єр. Подоляка не цікавить так само.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 22:32

  Василь-Рівне написав:
  fox767676 написав:асто операції проходять в цівільних, з відповідними прайсами

Не БРЕШИ !!! :twisted: Ти там був? :twisted: Тебе оперували? :evil:


А тебе оперували, ухилянте "з 1-го дня під військоматом"?? Синочка твога оперували ? "Наші хлопці га фронті не дозволять залишити крим москалям"
Фуфло шароварне
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 22:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:Фуфло шароварне

Чудово! Чергова кацапська консерва не витримала і вибухнула - бутулотоксин він такий :mrgreen:
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Пон 28 сер, 2023 22:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 22:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

На Deep state у впадения в Днепр Ингульца есть 3,66 км территории с неизвестным статусом.
Почему-то тема не освещается, не будем говорить и мы.
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 22:48

  Василь-Рівне написав:
  fox767676 написав:Фуфло шароварне

Чудово! Чергова кацапська консерва вибухнула :mrgreen:


Бугага. Где твой сыночек, неспособный квартиру купить за папашкины наворованные деньги? Что ты тут людям телемарафон пересказываешь ? Тебе , жлобку, вежливо пояснили как в жизни на самом деле бывает, а ты хамишь, ибо жлоб и хам
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 22:55

В СМИ постоянно можно слышать про то, как украинская армия "прорвала первую линию" или "вышли к первой линии" или уже "ко второй линии" и т.д. Все эти сообщения очень путают.

Еще больше путаницы добавил старик Def Mon, выкатив эту карту. Но ему простительно, старина Def - OSINT-ер и рисует он эти карты для своего сообщества, отмечая все эти линии для своего удобства и удобства своего окружения. В реальности нет никаких ни "combat zone", ни "1st" и "2nd defensive line".

То что мы видим на карте - это классическая оборона по советским доктринам. То что помечено, как "combat zone" - это так называемая "зона охранения" или "зона безопасности". Ее и называют часто в СМИ "первой линией". Цель этой зоны - выявить направление основного усилия наступающего.

1st и 2nd defensive line - не являются двумя "линиями", как мы воспринимаем слово "линия". Расстояние между ними варьируется в 2-10 км. Это тактический уровень, а значит это все - одна архитектура. Если бы "вторая линия" укреплений была бы в глубине хотя бы на 40-50 км, тогда мы могли бы считать ее второй линией. Но это - основная зона обороны. Именно здесь, следуя советским учебникам, враг должен увязнуть. Это и есть та самая первая линия, она же единственная и она же последняя. Именно к этой линии сейчас и подошли украинцы в районе Работино.

Дальше идет так называемая "третья линия" или "третья зона", или "третий эшелон", или "армейский оперативный резерв". Называйте как хотите. Там по-идее должны быть самые лучшие и отборные ("гвардейские") подразделения. Они призваны разгромить врага и перейти в наступления, после того, как враг увязнет в основной линии.

Резюмируя: зона охранения, за ней зона основных укреплений (в нашем случае это одна линия), и вот уже за ними зона с отборными частями в резерве.

Это все в учебниках и эта оборона построена по учебнику. А дальше аномалии:

Первая: русские цепляются за эту самую "зону охранения" закидывая туда пехоту и постоянно контратакуя - "сжигая" там большое количество техники, которая вообще не должна там быть.

Вторая: потери идут 1 к 1 по технике, а по уничтоженной безвозвратно - так и вовсе у ВС РФ потери выше. Напомню, что "нормальные", книжные, потери должны быть 1 к 3 в пользу обороняющихся.

Еще есть не столько аномалия, сколько вопрос: что с этим "элитным резервом"? Он есть вообще? Из каких подразделений он состоит?

Видел одно из объяснений, почему русские сразу кидают резервы и всеми силами пытаются удержать каждое село в этой самой "зоне охранения". Что, мол, Кремль "очень боится информационного фона, где Украина идет вперед и освобождает населенные пункты, а Россия отступает", и что политическое тут преобладает над военной логикой, для которой плюс-минус 30 км продвижения в войне такого масштаба - это "рабочие вопросы".

Я не знаю - в этом ли причина, я только фиксирую наблюдаемое, как и эти аномалии. Давать им объяснения будут не израильские лейтенантики (или даже майоры или генералы) или западные многоуважаемые всезнайки, и не диванные генералы, - а украинские топовые военные, те, кто сейчас командуют реальными бригадами, корпусами и фронтами.

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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 23:02

русский юмор

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