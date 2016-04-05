Додано: Вів 29 сер, 2023 09:01

tvagel написав: А кто в Украине воровал те скудные кредиты что давали? Марсиане? Не поверите – совковое руководство. ”Красные Директора”, коммуняки в Раде/Правительстве и т.д.. В Польше же таких товарищей сразу же отодвинули от решения вопросов. А кто в Украине воровал те скудные кредиты что давали? Марсиане? Не поверите – совковое руководство. ”Красные Директора”, коммуняки в Раде/Правительстве и т.д.. В Польше же таких товарищей сразу же отодвинули от решения вопросов.

а кто сейчас ворует? совковые директора которым под 90?Если рассматривать отношения элиты и пэрэсичных, тогда это уже давно не совок, а что то ближе к раннему феодализму.В совке тоже было бесправие, но рабов щедро кормили (обед в вузе или заводской столовке стоил 30-50 коп даже по курсу 100 это шара). Всех рабов обеспечивали работой. А некоторым рабам давали квартиру. Теперь то же бесправие, но без халявных квартир с обедами и путёвками от профсоюза, зато с безработицей. То есть уже никак не совок. Ключевым смыслом совка была идеология, под которую подгоняли экономическую жизнь общества.Совковой идеологии давно нет, вместе с ней нет и плановой экономики. Теперь идеология - распил бюджетных денег.Вы совком натягиваете сову на глобус. Мы его логическое следствие, но не более. В 90х была развилка, можно было пойти по пути реформ (Польша/Прибалтика) или по пути феодализма. Мы выбрали 2е. И до сих пор с него не свернули.