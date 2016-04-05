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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4947494849494950>
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 23:02

русский юмор

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 02:17


Рекомендую к прослушиванию.
Это, правда, не о войне, но об Украине и её будущем.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 08:26

  ЛАД написав:Рекомендую к прослушиванию.
Это, правда, не о войне, но об Украине и её будущем.

Опять реплилоиды атакуют, защищая золотой миллиард, через многоходовочку и это все на плоской Земле под чудким руководством жидомасонов-иллюминатов естественно……
Причина всех бед Украины (с 1991) – рудимент (Совок) не изжит – лишний раз в американском YouTube – в этом убедился. Пример Польша (стартовые позиции в 1991 у Украины были лучше), на сегодня (Войну не берем) Польша (выхаркав Совок из себя) – 2 или 3 экономика Европы, а в Украине дискуссии про “эффективного менеджера Сталина”.
… и еще - эта барышня еще ”вчера” подмахивала рыгонам (под разной окраской), а сегодня уже резко переобулась в ширу украиночку… у людей память как у бабочек.
tvagel
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 08:32

  tvagel написав:Польша (выхаркав Совок из себя) – 2 или 3 экономика Европы, а в Украине дискуссии про “эффективного менеджера Сталина”.
и ещё сотни ярдов кредитов которые не разворовали. Все вопросы крутятся в плоскости финансов, а именно в кредитах, инвестициях и рынках сбыта. Основным рынком сбыта продукции из Украины до 2014 была рф.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 08:53

  vitaliiangel написав: и ещё сотни ярдов кредитов которые не разворовали.

Причинно-следственную связь способны выстроить? Загнивающий/Бездуховный Запад давал денег, потому что видел - в головах поляков – Совок невозможен.
  vitaliiangel написав: Все вопросы крутятся в плоскости финансов.

Нет. Все вопросы в голове (из головы), а финансы далее… Совок доселе жив (к моему ужасу) в головах пересичных … в том числе и на текущем Форуме.
  vitaliiangel написав:сотни ярдов кредитов которые не разворовали

А кто в Украине воровал те скудные кредиты что давали? Марсиане? Не поверите – совковое руководство. ”Красные Директора”, коммуняки в Раде/Правительстве и т.д.. В Польше же таких товарищей сразу же отодвинули от решения вопросов.
  vitaliiangel написав: Основным рынком сбыта продукции из Украины до 2014 была рф.

Естественно!!! При наличии причин - выше мной сказанных.
tvagel
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 09:01

  tvagel написав:А кто в Украине воровал те скудные кредиты что давали? Марсиане? Не поверите – совковое руководство. ”Красные Директора”, коммуняки в Раде/Правительстве и т.д.. В Польше же таких товарищей сразу же отодвинули от решения вопросов.
а кто сейчас ворует? совковые директора которым под 90?

Если рассматривать отношения элиты и пэрэсичных, тогда это уже давно не совок, а что то ближе к раннему феодализму.

В совке тоже было бесправие, но рабов щедро кормили (обед в вузе или заводской столовке стоил 30-50 коп даже по курсу 100 это шара). Всех рабов обеспечивали работой. А некоторым рабам давали квартиру. Теперь то же бесправие, но без халявных квартир с обедами и путёвками от профсоюза, зато с безработицей. То есть уже никак не совок. Ключевым смыслом совка была идеология, под которую подгоняли экономическую жизнь общества.

Совковой идеологии давно нет, вместе с ней нет и плановой экономики. Теперь идеология - распил бюджетных денег.

Вы совком натягиваете сову на глобус. Мы его логическое следствие, но не более. В 90х была развилка, можно было пойти по пути реформ (Польша/Прибалтика) или по пути феодализма. Мы выбрали 2е. И до сих пор с него не свернули.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 29 сер, 2023 09:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 09:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В любом сериале квартала 95 в каждой серии грусть и печаль за: Макаренко и ссср. В сватах 4 они даже отель в Крыму под совок оборудовали и все серии говорится, что Крым рфии. Даже пысанка там снималась. Т.е. актёры наши
Электорат партии Зе это и есть русский мир. И им не 90 лет
beee
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 09:11

  beee написав:В любом сериале квартала 95 в каждой серии грусть и печаль за: Макаренко и ссср. В сватах 4 они даже отель в Крыму под совок оборудовали и все серии говорится, что Крым рфии. Даже пысанка там снималась. Т.е. актёры наши
Электорат партии Зе это и есть русский мир. И им не 90 лет

что мешает 95кварталу перестать воровать. электорат из совка?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 09:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliiangel написав:
  beee написав:В любом сериале квартала 95 в каждой серии грусть и печаль за: Макаренко и ссср. В сватах 4 они даже отель в Крыму под совок оборудовали и все серии говорится, что Крым рфии. Даже пысанка там снималась. Т.е. актёры наши
Электорат партии Зе это и есть русский мир. И им не 90 лет

что мешает 95кварталу перестать воровать. электорат из совка?
Да у них вся команда при Януковиче работала. Включая главного, кстати, на корпоративах))
И раньше ж как было. Нужно бумага, ты должен с деньгами ехать не просто в офис, а в загородный дом. А конвертационные центры? Всё это привито молодой команде с молоком
Востаннє редагувалось beee в Вів 29 сер, 2023 09:18, всього редагувалось 1 раз.
beee
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 09:17

  beee написав:Да у них вся команда при Януковиче работала. Включая главного, кстати, на корпоративах))
а ПАП при чивокуне кто был?
Президент Віктор Янукович призначив Петра Порошенка міністром економічного розвитку і торгівлі України.

Указ про призначення Петра Порошенка з'явився на сайті президента 23 березня, рівно місяць після того, як йому запропонували очолити міністерство.
И какую должность занимал Зеленский при чивокуне?

та же сова на глобус Выступать на корпоративах это не должность, а тяжёлый труд. По вашему, все кто выступали или повара кормившие чивокуню были за партию регионов. Ничё, что людям просто жрать хотелось?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 29 сер, 2023 09:33, всього редагувалось 1 раз.
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