RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4947494849494950
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 09:27

  vitaliiangel написав: а кто сейчас ворует? совковые директора которым под 90?.

Вы забыли, о чем сами же писали 10 минут назад? Вы (10 минут назад) указали, что Польшу завалили кредитами - это было 20-30лет назад!!! Я вам ответил - кто в Украине 20-30 лет назад эти занимался. Причем тут сейчас??? … мрак…
  vitaliiangel написав: Если рассматривать отношения элиты и пэрэсичных, тогда это уже давно не совок, а что то ближе к феодализму..

Каша гречневая в голове. Вы же сами ругаете 73%, - при этом говорите про Феодализм. При Феодализме никаких выборов.
  vitaliiangel написав:Совковой идеологии давно нет

Программы ”Время” и газеты ”Правда” нет, но!!! … Повтор №4 в американском Internet. Совок жив!!! в головах/спинном мозге жителей Украины (и эта одна из причин Войны) – пример Польши, которая выхаркала Совок еще 30лет назад, я привел, но мы опять пойдем по кругу…
… отвечал на первоначальный пост, который вы потом подтерли…
tvagel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 548
З нами з: 13.08.14
Подякував: 34 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 09:28

  beee написав:Всё это привито молодой команде с молоком
привито именно команде Зеленского? поменяем их на другую молодую компанию и заживём как в Швейцарии? вы как маленький ребёнок. Кто платит тот и диктует условия игры. В Польше платил ЕС, у нас олигархи. В т.ч. ПАП . Где была его "армія віра мова" когда он работал на чивокуню?
  tvagel написав:Каша гречневая в голове. Вы же сами ругаете 73%, - при этом говорите про Феодализм. При Феодализме никаких выборов.
а наш феодализм с выборами, какая разница какие фамилии сидят в раде? важно кто платит им за законы. Тяжело понять, что зеленский и СЛ в этой истории не феодалы, а случайные люди?

я никого не хвалю и не ругаю, а констатирую факты. Вы же со своей гречкой пробиваете дно бескультурья. как классический совок. идите нах в чс
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 29 сер, 2023 09:38, всього редагувалось 3 разів.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18858
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2183 раз.
Подякували: 3130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 09:31

  beee написав:Электорат партии Зе это и есть русский мир. И им не 90 лет

Гниль ты!!!
Расскажи это пацанам (голосовавшим за Зеленского), которые в данную секунду гибнут, защищаю Украину от оккупанта.
Хотя с тобой – регистрация на Форуме менее года назад – все ясно…
Гниль ты!!!
tvagel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 548
З нами з: 13.08.14
Подякував: 34 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 09:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:феодализм придумали при Зеленском?

Нет. Я даже не понимаю с чему вы его привели сюда.
  vitaliiangel написав: я никого не хвалю и не ругаю, а констатирую факты.

Какие ФАКТЫ??? Феодализм (вспомнили из учебника) и привели зачем-то??? И это называете ФАКТАМИ… мрак.
  vitaliiangel написав: Вы же со своей гречкой пробиваете дно бескультурья

Я указал – каша гречневая (лично про вас НИЧЕГО!!! не говорил) – вы почему-то возбудились – это дело ваше личное.
  vitaliiangel написав:идите нах в чс

С удовольствием!!! И вас я отправляю – вслед за хрусским военным кораблем.
… блин вы ОПЯТЬ подтираете свои Ответы…надо делать скрины … :D
tvagel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 548
З нами з: 13.08.14
Подякував: 34 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4947494849494950
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 119238
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 495839
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 6051
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (1322)
29.08.2023 09:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.