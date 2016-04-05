Додано: Вів 29 сер, 2023 09:27

vitaliiangel написав: а кто сейчас ворует? совковые директора которым под 90?. а кто сейчас ворует? совковые директора которым под 90?.

vitaliiangel написав: Если рассматривать отношения элиты и пэрэсичных, тогда это уже давно не совок, а что то ближе к феодализму.. Если рассматривать отношения элиты и пэрэсичных, тогда это уже давно не совок, а что то ближе к феодализму..

vitaliiangel написав: Совковой идеологии давно нет Совковой идеологии давно нет

Вы забыли, о чем сами же писали 10 минут назад? Вы (10 минут назад) указали, что Польшу завалили кредитами - это было 20-30лет назад!!! Я вам ответил - кто в Украине 20-30 лет назад эти занимался. Причем тут сейчас??? … мрак…Каша гречневая в голове. Вы же сами ругаете 73%, - при этом говорите про Феодализм. При Феодализме никаких выборов.Программы ”Время” и газеты ”Правда” нет, но!!! … Повтор №4 в американском Internet. Совок жив!!! в головах/спинном мозге жителей Украины (и эта одна из причин Войны) – пример Польши, которая выхаркала Совок еще 30лет назад, я привел, но мы опять пойдем по кругу…… отвечал на первоначальный пост, который вы потом подтерли…