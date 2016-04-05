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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 29 сер, 2023 09:27
vitaliiangel написав:
а кто сейчас ворует? совковые директора которым под 90?.
Вы забыли, о чем сами же писали 10 минут назад? Вы (10 минут назад) указали, что Польшу завалили кредитами - это было 20-30лет назад!!! Я вам ответил - кто в Украине 20-30 лет назад эти занимался. Причем тут сейчас??? … мрак…
vitaliiangel написав:
Если рассматривать отношения элиты и пэрэсичных, тогда это уже давно не совок, а что то ближе к феодализму..
Каша гречневая в голове. Вы же сами ругаете 73%, - при этом говорите про Феодализм. При Феодализме никаких выборов.
vitaliiangel написав:
Совковой идеологии давно нет
Программы ”Время” и газеты ”Правда” нет, но!!! … Повтор №4 в американском Internet. Совок жив!!! в головах/спинном мозге жителей Украины (и эта одна из причин Войны) – пример Польши, которая выхаркала Совок еще 30лет назад, я привел, но мы опять пойдем по кругу… … отвечал на первоначальный пост, который вы потом подтерли…
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Додано: Вів 29 сер, 2023 09:28
beee написав:
Всё это привито молодой команде с молоком
привито именно команде Зеленского? поменяем их на другую молодую компанию и заживём как в Швейцарии? вы как маленький ребёнок. Кто платит тот и диктует условия игры. В Польше платил ЕС, у нас олигархи. В т.ч. ПАП . Где была его "армія віра мова" когда он работал на чивокуню?
tvagel написав:
Каша гречневая в голове. Вы же сами ругаете 73%, - при этом говорите про Феодализм. При Феодализме никаких выборов.
а наш феодализм с выборами, какая разница какие фамилии сидят в раде? важно кто платит им за законы. Тяжело понять, что зеленский и СЛ в этой истории не феодалы, а случайные люди?
я никого не хвалю и не ругаю, а констатирую факты. Вы же со своей гречкой пробиваете дно бескультурья. как классический совок. идите нах в чс
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Вів 29 сер, 2023 09:38, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Вів 29 сер, 2023 09:31
Гниль ты!!!
beee написав:
Электорат партии Зе это и есть русский мир. И им не 90 лет
Расскажи это пацанам (голосовавшим за Зеленского), которые в данную секунду гибнут, защищаю Украину от оккупанта.
Хотя с тобой – регистрация на Форуме менее года назад – все ясно…Гниль ты!!!
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Додано: Вів 29 сер, 2023 09:43
vitaliiangel написав:
феодализм придумали при Зеленском?
Нет. Я даже не понимаю с чему вы его привели сюда.
vitaliiangel написав:
я никого не хвалю и не ругаю, а констатирую факты.
Какие ФАКТЫ??? Феодализм (вспомнили из учебника) и привели зачем-то??? И это называете ФАКТАМИ… мрак.
vitaliiangel написав:
Вы же со своей гречкой пробиваете дно бескультурья
Я указал – каша гречневая (лично про вас НИЧЕГО!!! не говорил) – вы почему-то возбудились – это дело ваше личное.
vitaliiangel написав:
идите нах в чс
С удовольствием!!! И вас я отправляю – вслед за хрусским военным кораблем.… блин вы ОПЯТЬ подтираете свои Ответы…надо делать скрины …
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