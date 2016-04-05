Додано: Вів 29 сер, 2023 10:33

‼️ В Кремле утвердили тематику нового этапа информационной войны против Украины, - ГУР



👥 25 августа 2023 года в администрации российского диктатора состоялось совещание по поводу очередного этапа информационной войны в украинском и мировом медиапространствах.

📌 Тема совещания: утверждение конкретных нарративов, которые должны дискредитировать Украину и повлиять на ее партнеров в мире.

👉 Определено, что в ближайшее время российская система дезинформации сосредоточится на использовании следующих тем и нарративов:

1) «Массовая мобилизация»:

● якобы мобилизации подлежат все без исключения украинцы, независимо от пола, возраста, состояния здоровья;

● якобы мобилизация касается несовершеннолетних.

2) «Неверие украинских партнеров в возможность победы»:

● мнимые «договорняки» о «мире в обмен на территории»;

● фейковые политические соглашения: в частности, фабрикование материалов о якобы «тайной договоренности» киевского городского головы Виталия Кличко с представителями Республиканской партии США о поддержке его на предстоящих выборах Президента Украины.

3) «Украинское контрнаступление не имеет успехов»:

● якобы увеличение количества захоронений украинских воинов на примере кладбищ больших городов;

● якобы отсутствие успехов на фронте при больших потерях, тиражирование темы гибели местных защитников в каждом регионе Украины;

● поиск виновных в воображаемых «провалах» ради дискредитации украинских военачальников и чиновников.

4) «Тотальная коррупция»:

● якобы государство не борется с коррупцией – «бюджет разворовывается, закупки не производятся»;

● якобы отсутствие наказаний для коррупционеров.

5) «Прекрасная» жизнь на оккупированных территориях:

● якобы высокие зарплаты, низкие цены, обеспечение всем необходимым;

● «развитие» инфраструктуры, восстановление разрушенного жилья;

● «свободные» выборы в «единый день голосования» по законам РФ;

● «Украина отказывается от оккупированных территорий» с демонстрацией сфабрикованных документов;

● украинская власть якобы «сдает» Купянск