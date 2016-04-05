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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4947494849494950
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 09:27

  vitaliiangel написав: а кто сейчас ворует? совковые директора которым под 90?.

Вы забыли, о чем сами же писали 10 минут назад? Вы (10 минут назад) указали, что Польшу завалили кредитами - это было 20-30лет назад!!! Я вам ответил - кто в Украине 20-30 лет назад эти занимался. Причем тут сейчас??? … мрак…
  vitaliiangel написав: Если рассматривать отношения элиты и пэрэсичных, тогда это уже давно не совок, а что то ближе к феодализму..

Каша гречневая в голове. Вы же сами ругаете 73%, - при этом говорите про Феодализм. При Феодализме никаких выборов.
  vitaliiangel написав:Совковой идеологии давно нет

Программы ”Время” и газеты ”Правда” нет, но!!! … Повтор №4 в американском Internet. Совок жив!!! в головах/спинном мозге жителей Украины (и эта одна из причин Войны) – пример Польши, которая выхаркала Совок еще 30лет назад, я привел, но мы опять пойдем по кругу…
… отвечал на первоначальный пост, который вы потом подтерли…
tvagel
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 09:28

  beee написав:Всё это привито молодой команде с молоком
привито именно команде Зеленского? поменяем их на другую молодую компанию и заживём как в Швейцарии? вы как маленький ребёнок. Кто платит тот и диктует условия игры. В Польше платил ЕС, у нас олигархи. В т.ч. ПАП . Где была его "армія віра мова" когда он работал на чивокуню?
  tvagel написав:Каша гречневая в голове. Вы же сами ругаете 73%, - при этом говорите про Феодализм. При Феодализме никаких выборов.
а наш феодализм с выборами, какая разница какие фамилии сидят в раде? Тяжело понять, что зеленский и СЛ в этой истории не феодалы, а случайные люди?

я никого не хвалю и не ругаю, а констатирую факты. Вы же со своей гречкой пробиваете дно бескультурья. как классический совок. идите нах в чс
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 29 сер, 2023 11:00, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 10:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

И свежачек-с (то что меня возмутило!!!) Совок/рос.Ямперия жив не только в головах украинцем (про ЛишнеХромосомцев не болотАх молчу) … но и Папа из Ватикана (к которому прислушиваются 1 500 000 000) сегодня такое отжег про Петю-Массона и Катьку-Немку…
Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу… кацапские купюры официальные (в банке Ватикана) и неофициальные - деньги ляжку жгут… а мы тут на Форуме – ломаем копья - жив ли Совок (под разным соусом) … мрак…живее всех живых!!!
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 10:33

Нова методичка для пропагандонів

‼️ В Кремле утвердили тематику нового этапа информационной войны против Украины, - ГУР

👥 25 августа 2023 года в администрации российского диктатора состоялось совещание по поводу очередного этапа информационной войны в украинском и мировом медиапространствах.
📌 Тема совещания: утверждение конкретных нарративов, которые должны дискредитировать Украину и повлиять на ее партнеров в мире.
👉 Определено, что в ближайшее время российская система дезинформации сосредоточится на использовании следующих тем и нарративов:
1) «Массовая мобилизация»:
● якобы мобилизации подлежат все без исключения украинцы, независимо от пола, возраста, состояния здоровья;
● якобы мобилизация касается несовершеннолетних.
2) «Неверие украинских партнеров в возможность победы»:
● мнимые «договорняки» о «мире в обмен на территории»;
● фейковые политические соглашения: в частности, фабрикование материалов о якобы «тайной договоренности» киевского городского головы Виталия Кличко с представителями Республиканской партии США о поддержке его на предстоящих выборах Президента Украины.
3) «Украинское контрнаступление не имеет успехов»:
● якобы увеличение количества захоронений украинских воинов на примере кладбищ больших городов;
● якобы отсутствие успехов на фронте при больших потерях, тиражирование темы гибели местных защитников в каждом регионе Украины;
● поиск виновных в воображаемых «провалах» ради дискредитации украинских военачальников и чиновников.
4) «Тотальная коррупция»:
● якобы государство не борется с коррупцией – «бюджет разворовывается, закупки не производятся»;
● якобы отсутствие наказаний для коррупционеров.
5) «Прекрасная» жизнь на оккупированных территориях:
● якобы высокие зарплаты, низкие цены, обеспечение всем необходимым;
● «развитие» инфраструктуры, восстановление разрушенного жилья;
● «свободные» выборы в «единый день голосования» по законам РФ;
● «Украина отказывается от оккупированных территорий» с демонстрацией сфабрикованных документов;
● украинская власть якобы «сдает» Купянск
fler
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 11:26

Ще один важливий тред, який розкриває подробиці боїв за Роботино, — тепер про сили сторін. Головна деталь - перекидання 76-ї десантно-штурмової дивізії ("Псковської") аж із Луганської області. Раз везуть резерви так далеко, отже місцевих сил уже недостатньо.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 11:34

  fler написав:‼️ В Кремле утвердили тематику нового этапа информационной войны против Украины, - ГУР

👥 25 августа 2023 года в администрации российского диктатора состоялось совещание по поводу очередного этапа информационной войны в украинском и мировом медиапространствах.
📌 Тема совещания: утверждение конкретных нарративов, которые должны дискредитировать Украину и повлиять на ее партнеров в мире.
👉 Определено, что в ближайшее время российская система дезинформации сосредоточится на использовании следующих тем и нарративов:
1) «Массовая мобилизация»:
● якобы мобилизации подлежат все без исключения украинцы, независимо от пола, возраста, состояния здоровья;
● якобы мобилизация касается несовершеннолетних.
2) «Неверие украинских партнеров в возможность победы»:
● мнимые «договорняки» о «мире в обмен на территории»;
● фейковые политические соглашения: в частности, фабрикование материалов о якобы «тайной договоренности» киевского городского головы Виталия Кличко с представителями Республиканской партии США о поддержке его на предстоящих выборах Президента Украины.
3) «Украинское контрнаступление не имеет успехов»:
● якобы увеличение количества захоронений украинских воинов на примере кладбищ больших городов;
● якобы отсутствие успехов на фронте при больших потерях, тиражирование темы гибели местных защитников в каждом регионе Украины;
● поиск виновных в воображаемых «провалах» ради дискредитации украинских военачальников и чиновников.
4) «Тотальная коррупция»:
● якобы государство не борется с коррупцией – «бюджет разворовывается, закупки не производятся»;
● якобы отсутствие наказаний для коррупционеров.
5) «Прекрасная» жизнь на оккупированных территориях:
● якобы высокие зарплаты, низкие цены, обеспечение всем необходимым;
● «развитие» инфраструктуры, восстановление разрушенного жилья;
● «свободные» выборы в «единый день голосования» по законам РФ;
● «Украина отказывается от оккупированных территорий» с демонстрацией сфабрикованных документов;
● украинская власть якобы «сдает» Купянск

Зато у нас все хорошо.
Зеленский через полтора года войны заметил коррупцию и предлагает приравнять ее к госизмене. Сейчас за коррупцию никому из героев не назначают положеные 5 лет отсидки, после принятия закона никого из героев не будут сажать на 15 лет. Прогресс, однозначно. :roll:
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 11:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:‼️ В Кремле утвердили тематику нового этапа информационной войны против Украины, - ГУР
● поиск виновных в воображаемых «провалах» ради дискредитации украинских военачальников и чиновников.
● якобы государство не борется с коррупцией – «бюджет разворовывается, закупки не производятся»;
● якобы отсутствие наказаний для коррупционеров.

:D на рф только утвердили, а у нас это уже давно работает :D - Форум это и подтверждает.
Модераторам Спасибо, что убрали тот мусор, который лился не на меня, а на украинских военачальников и чиновников. …
tvagel
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 11:39

fler Ну крім 5 пункту решта містить значну долю правди, тому в них переконати буде не важко
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 11:43

  antey1969 написав:
  fler написав:‼️ В Кремле утвердили тематику нового этапа информационной войны против Украины, - ГУР

👥 25 августа 2023 года в администрации российского диктатора состоялось совещание по поводу очередного этапа информационной войны в украинском и мировом медиапространствах.
📌 Тема совещания: утверждение конкретных нарративов, которые должны дискредитировать Украину и повлиять на ее партнеров в мире.
👉 Определено, что в ближайшее время российская система дезинформации сосредоточится на использовании следующих тем и нарративов:
1) «Массовая мобилизация»:
● якобы мобилизации подлежат все без исключения украинцы, независимо от пола, возраста, состояния здоровья;
● якобы мобилизация касается несовершеннолетних.
2) «Неверие украинских партнеров в возможность победы»:
● мнимые «договорняки» о «мире в обмен на территории»;
● фейковые политические соглашения: в частности, фабрикование материалов о якобы «тайной договоренности» киевского городского головы Виталия Кличко с представителями Республиканской партии США о поддержке его на предстоящих выборах Президента Украины.
3) «Украинское контрнаступление не имеет успехов»:
● якобы увеличение количества захоронений украинских воинов на примере кладбищ больших городов;
● якобы отсутствие успехов на фронте при больших потерях, тиражирование темы гибели местных защитников в каждом регионе Украины;
● поиск виновных в воображаемых «провалах» ради дискредитации украинских военачальников и чиновников.
4) «Тотальная коррупция»:
● якобы государство не борется с коррупцией – «бюджет разворовывается, закупки не производятся»;
● якобы отсутствие наказаний для коррупционеров.
5) «Прекрасная» жизнь на оккупированных территориях:
● якобы высокие зарплаты, низкие цены, обеспечение всем необходимым;
● «развитие» инфраструктуры, восстановление разрушенного жилья;
● «свободные» выборы в «единый день голосования» по законам РФ;
● «Украина отказывается от оккупированных территорий» с демонстрацией сфабрикованных документов;
● украинская власть якобы «сдает» Купянск

Зато у нас все хорошо.
Зеленский через полтора года войны заметил коррупцию и предлагает приравнять ее к госизмене. Сейчас за коррупцию никому из героев не назначают положеные 5 лет отсидки, после принятия закона никого из героев не будут сажать на 15 лет. Прогресс, однозначно. :roll:

напр., неугодних мерів не відсторонювати, а по всій суровості воєнного часу, і ротація "своїх" з одної відповідальної посади на іншу (друзям усе, а вогогам закон, і такий суворий-суворий)
flyman
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  #<1 ... 4947494849494950
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