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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4948494949504951
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 12:46

  beee написав:В любом сериале квартала 95 в каждой серии грусть и печаль за: Макаренко и ссср. В сватах 4 они даже отель в Крыму под совок оборудовали и все серии говорится, что Крым рфии. Даже пысанка там снималась. Т.е. актёры наши
Электорат партии Зе это и есть русский мир. И им не 90 лет

Как-то Вы очень решительны.
Если у нас столько "русского мира", то что мы строим в Украине?
И кто строит?
Или, по-большевистски, "железной рукой поведём человечество к счастью"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 13:13

  ЛАД написав:И Папа Римский тоже совок? :shock:

Очікувано від вас, пропагандонів :mrgreen:
"Тексти виступу Папи Римського, які опублікувала прес-служба Ватикану та сайт римсько-католицької архієпархії у рф відрізняються. Vatican News не оприлюднив абзац про "велику росію", але ці слова Папи можна почути на відео на сайті в рф."
"Издание "Детектор медиа" заявляет, что часть речи Папы Римского об "имперском величии" россии является аудиомонтажем, поскольку именно на этом моменте картинка не совпадает созвуковым рядом, а звук этой фразы отличается от остальных аудио. Доказательством монтажа называют также отсутствие этой части речи в официальном тексте, опубликованном Ватиканом".
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fler
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 13:25

Буданов: "Якби Чонгар було не того, то б не було цього"

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неможливість оборони в голому степу :shock:
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 13:39

  fler написав:
  ЛАД написав:И Папа Римский тоже совок? :shock:

Очікувано від вас, пропагандонів :mrgreen:
"Тексти виступу Папи Римського, які опублікувала прес-служба Ватикану та сайт римсько-католицької архієпархії у рф відрізняються. Vatican News не оприлюднив абзац про "велику росію", але ці слова Папи можна почути на відео на сайті в рф."
"Издание "Детектор медиа" заявляет, что часть речи Папы Римского об "имперском величии" россии является аудиомонтажем, поскольку именно на этом моменте картинка не совпадает созвуковым рядом, а звук этой фразы отличается от остальных аудио. Доказательством монтажа называют также отсутствие этой части речи в официальном тексте, опубликованном Ватиканом".
https://t.me/voynareal_ru/2118

Остыньте, докторша.
1. Об этом написал не я, а tvagel - viewtopic.php?p=5615318#p5615318.
2. Меньше верьте телеге - https://www.obozrevatel.com/politics-news/dosadno-chto-papa-rimskij-propagandiruet-rossijskij-imperializm-v-mid-ukrainyi-otreagirovali-na-rech-pontifika-v-sankt-peterburge.htm или https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/pfbid02TwEzQkfNKGau3s9nbG2Nk6YBey9rH9VRRzpx5XjSKsuoznXakqyb7VeNjTCAeMSdl. Или "Речник в Міністерство закордонних справ України" Олег Николенко, по-вашему, пропагандон? :)
По обеим ссылкам есть видео. Можете послушать, если знаете язык (я не знаю).
ЛАД
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  #<1 ... 4948494949504951
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