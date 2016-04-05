beee написав:В любом сериале квартала 95 в каждой серии грусть и печаль за: Макаренко и ссср. В сватах 4 они даже отель в Крыму под совок оборудовали и все серии говорится, что Крым рфии. Даже пысанка там снималась. Т.е. актёры наши Электорат партии Зе это и есть русский мир. И им не 90 лет
Как-то Вы очень решительны. Если у нас столько "русского мира", то что мы строим в Украине? И кто строит? Или, по-большевистски, "железной рукой поведём человечество к счастью"?
Очікувано від вас, пропагандонів "Тексти виступу Папи Римського, які опублікувала прес-служба Ватикану та сайт римсько-католицької архієпархії у рф відрізняються. Vatican News не оприлюднив абзац про "велику росію", але ці слова Папи можна почути на відео на сайті в рф." "Издание "Детектор медиа" заявляет, что часть речи Папы Римского об "имперском величии" россии является аудиомонтажем, поскольку именно на этом моменте картинка не совпадает созвуковым рядом, а звук этой фразы отличается от остальных аудио. Доказательством монтажа называют также отсутствие этой части речи в официальном тексте, опубликованном Ватиканом". https://t.me/voynareal_ru/2118
Очікувано від вас, пропагандонів "Тексти виступу Папи Римського, які опублікувала прес-служба Ватикану та сайт римсько-католицької архієпархії у рф відрізняються. Vatican News не оприлюднив абзац про "велику росію", але ці слова Папи можна почути на відео на сайті в рф." "Издание "Детектор медиа" заявляет, что часть речи Папы Римского об "имперском величии" россии является аудиомонтажем, поскольку именно на этом моменте картинка не совпадает созвуковым рядом, а звук этой фразы отличается от остальных аудио. Доказательством монтажа называют также отсутствие этой части речи в официальном тексте, опубликованном Ватиканом". https://t.me/voynareal_ru/2118