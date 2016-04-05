а хто його примушує проклинати?
він може:
1. не говорити взагалі
2. молити спинитися орду
3. просити мокшан покаятися
4. молити мокшан звернутися до свого походження з Русі, згадати свою історію та не робити страшні гріхи
...
і все це як священик
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Додано: Вів 29 сер, 2023 15:48
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 29 сер, 2023 15:57
в його словах відчувається вплив позиції Бразилії/Китаю. Цікаво б дізнатись це особиста ініціатива чи хтось з кардиналів підсовує потрібні тези. Папі 86, може й голова підводить
Додано: Вів 29 сер, 2023 16:01
Не міг він цього сказати, звертаючись до російських католиків, хоч би й хотів. Там за лайки саджають, а коли слухають "дискредитацію", та ще й від свого верховного керівника...
Навряд чи російські католики підуть добровольцями на війну. Папа міг би засудити агресію, якби хотів, але не там.
Додано: Вів 29 сер, 2023 16:15
tvagel
Letusrock и lapay Вам уже ответили за меня.
Достаточно полно и подробно.
Единственное сильно сомневаюсь в п.5 у Letusrock.
Уж к "совку" Папа отношения точно не имеет. Или "совок" у Вас просто ругательное слово, никак не связанное с СССР?
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 29 сер, 2023 16:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 29 сер, 2023 16:39
По-моему, Вы невнимательно смотрели (или вообще не смотрели?) ролик с Баумейстером.
И из того, что я его предложил к просмотру, не следует, что я с ним полностью и во всём согласен. Но мысли интересные.
Додано: Вів 29 сер, 2023 17:00
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я не католик і за папою не слідкую. Просто висловлю свою думку.
Ще до війни в мене склалося враження яскраво виражених соціалістичних поглядів Папи Франциска. не буду вдаватися в дискусії, наскільки це доречно для священника(скоріш доречно, ніж недоречно), але в будь-якому разі, слово "совок" в даному контексті цілком може бути коректним.
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