а хто його примушує проклинати? він може: 1. не говорити взагалі 2. молити спинитися орду 3. просити мокшан покаятися 4. молити мокшан звернутися до свого походження з Русі, згадати свою історію та не робити страшні гріхи ... і все це як священик
а хто його примушує проклинати? він може: 1. не говорити взагалі 2. молити спинитися орду 3. просити мокшан покаятися 4. молити мокшан звернутися до свого походження з Русі, згадати свою історію та не робити страшні гріхи ... і все це як священик
в його словах відчувається вплив позиції Бразилії/Китаю. Цікаво б дізнатись це особиста ініціатива чи хтось з кардиналів підсовує потрібні тези. Папі 86, може й голова підводить
а хто його примушує проклинати? він може: 1. не говорити взагалі 2. молити спинитися орду 3. просити мокшан покаятися 4. молити мокшан звернутися до свого походження з Русі, згадати свою історію та не робити страшні гріхи ... і все це як священик
Не міг він цього сказати, звертаючись до російських католиків, хоч би й хотів. Там за лайки саджають, а коли слухають "дискредитацію", та ще й від свого верховного керівника... Навряд чи російські католики підуть добровольцями на війну. Папа міг би засудити агресію, якби хотів, але не там.
tvagel Letusrock и lapay Вам уже ответили за меня. Достаточно полно и подробно. Единственное сильно сомневаюсь в п.5 у Letusrock. Уж к "совку" Папа отношения точно не имеет. Или "совок" у Вас просто ругательное слово, никак не связанное с СССР?
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 29 сер, 2023 16:30, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:tvagel Как-то не увидел связи Ваших с постов с тем, о чём говорил философ.
Значит плохо смотрели. Причины сегодняшнего положения вещей в Украине (в том числе и Война) я озвучил – это Совок на подкорке у многих украинцев… У вас с разработчиком вопросов мировоззрения (философом) другие…. дело ваше…
По-моему, Вы невнимательно смотрели (или вообще не смотрели?) ролик с Баумейстером. И из того, что я его предложил к просмотру, не следует, что я с ним полностью и во всём согласен. Но мысли интересные.
ЛАД написав:Уж к "совку" Папа отношения точно не имеет. Или "совок" у Вас просто ругательное слово, никак не связанное с СССР?
Я не католик і за папою не слідкую. Просто висловлю свою думку. Ще до війни в мене склалося враження яскраво виражених соціалістичних поглядів Папи Франциска. не буду вдаватися в дискусії, наскільки це доречно для священника(скоріш доречно, ніж недоречно), але в будь-якому разі, слово "совок" в даному контексті цілком може бути коректним.
ЛАД написав:Уж к "совку" Папа отношения точно не имеет. Или "совок" у Вас просто ругательное слово, никак не связанное с СССР?
Я не католик і за папою не слідкую. Просто висловлю свою думку. Ще до війни в мене склалося враження яскраво виражених соціалістичних поглядів Папи Франциска. не буду вдаватися в дискусії, наскільки це доречно для священника(скоріш доречно, ніж недоречно), але в будь-якому разі, слово "совок" в даному контексті цілком може бути коректним.
Любые социалисты или социал-демократы в странах Запада - "совки"?
Власти Германии арестовали местного предпринимателя по делу о поставках в Россию комплектующих для БПЛА «Орлан»
Как выяснили «Важные истории», ранее обвиняемый был связан с «Левой партией» ФРГ, которая выступает против поставок оружия из Германии в Украину
Генпрокуратура Германии обвинила предпринимателя из города Саарбрюккен Вальдемара В. в поставках военно-промышленному комплексу России комплектующих для беспилотников «Орлан». Об этом говорится на сайте прокуратуры. .........
ЛАД написав:Уж к "совку" Папа отношения точно не имеет. Или "совок" у Вас просто ругательное слово, никак не связанное с СССР?
Я не католик і за папою не слідкую. Просто висловлю свою думку. Ще до війни в мене склалося враження яскраво виражених соціалістичних поглядів Папи Франциска. не буду вдаватися в дискусії, наскільки це доречно для священника(скоріш доречно, ніж недоречно), але в будь-якому разі, слово "совок" в даному контексті цілком може бути коректним.
Сово́к (похідне від рос. «Советский Союз»[1]) — пейоративний термін, що визначає людину з певними психологічними та суспільними установками, яка оцінює інших людей, явища та навколишній світ, користуючись незмінною системою міфів, принесеною із Радянського Союзу
Не думаю що Папа з Аргентини користується системою міфів принесеною з Рад.союзу))
Його спроби замирення виглядають вкрай незграбно та недоречно, обурюючи жертву і викликаючи насмішки від агресора