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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4950495149524953>
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 15:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:не може публічно проклясти


а хто його примушує проклинати?
він може:
1. не говорити взагалі
2. молити спинитися орду
3. просити мокшан покаятися
4. молити мокшан звернутися до свого походження з Русі, згадати свою історію та не робити страшні гріхи
...
і все це як священик
daap
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 15:57

  daap написав:
  Letusrock написав:не може публічно проклясти


а хто його примушує проклинати?
він може:
1. не говорити взагалі
2. молити спинитися орду
3. просити мокшан покаятися
4. молити мокшан звернутися до свого походження з Русі, згадати свою історію та не робити страшні гріхи
...
і все це як священик


в його словах відчувається вплив позиції Бразилії/Китаю. Цікаво б дізнатись це особиста ініціатива чи хтось з кардиналів підсовує потрібні тези. Папі 86, може й голова підводить
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 16:01

  daap написав:
  Letusrock написав:не може публічно проклясти


а хто його примушує проклинати?
він може:
1. не говорити взагалі
2. молити спинитися орду
3. просити мокшан покаятися
4. молити мокшан звернутися до свого походження з Русі, згадати свою історію та не робити страшні гріхи
...
і все це як священик

Не міг він цього сказати, звертаючись до російських католиків, хоч би й хотів. Там за лайки саджають, а коли слухають "дискредитацію", та ще й від свого верховного керівника...
Навряд чи російські католики підуть добровольцями на війну. Папа міг би засудити агресію, якби хотів, але не там.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 16:15

tvagel
Letusrock и lapay Вам уже ответили за меня.
Достаточно полно и подробно.
Единственное сильно сомневаюсь в п.5 у Letusrock.
Уж к "совку" Папа отношения точно не имеет. Или "совок" у Вас просто ругательное слово, никак не связанное с СССР?
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 29 сер, 2023 16:30, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 16:39

  tvagel написав:
  ЛАД написав:tvagel Как-то не увидел связи Ваших с постов с тем, о чём говорил философ.

Значит плохо смотрели. Причины сегодняшнего положения вещей в Украине (в том числе и Война) я озвучил – это Совок на подкорке у многих украинцев… У вас с разработчиком вопросов мировоззрения (философом) другие…. дело ваше…

По-моему, Вы невнимательно смотрели (или вообще не смотрели?) ролик с Баумейстером.
И из того, что я его предложил к просмотру, не следует, что я с ним полностью и во всём согласен. Но мысли интересные.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 16:52

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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 17:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Уж к "совку" Папа отношения точно не имеет. Или "совок" у Вас просто ругательное слово, никак не связанное с СССР?

Я не католик і за папою не слідкую. Просто висловлю свою думку.
Ще до війни в мене склалося враження яскраво виражених соціалістичних поглядів Папи Франциска. не буду вдаватися в дискусії, наскільки це доречно для священника(скоріш доречно, ніж недоречно), але в будь-якому разі, слово "совок" в даному контексті цілком може бути коректним.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 17:48

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Уж к "совку" Папа отношения точно не имеет. Или "совок" у Вас просто ругательное слово, никак не связанное с СССР?

Я не католик і за папою не слідкую. Просто висловлю свою думку.
Ще до війни в мене склалося враження яскраво виражених соціалістичних поглядів Папи Франциска. не буду вдаватися в дискусії, наскільки це доречно для священника(скоріш доречно, ніж недоречно), але в будь-якому разі, слово "совок" в даному контексті цілком може бути коректним.

Любые социалисты или социал-демократы в странах Запада - "совки"? :shock:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 17:49

Власти Германии арестовали местного предпринимателя по делу о поставках в Россию комплектующих для БПЛА «Орлан»

Как выяснили «Важные истории», ранее обвиняемый был связан с «Левой партией» ФРГ, которая выступает против поставок оружия из Германии в Украину

Генпрокуратура Германии обвинила предпринимателя из города Саарбрюккен Вальдемара В. в поставках военно-промышленному комплексу России комплектующих для беспилотников «Орлан». Об этом говорится на сайте прокуратуры.
.........

https://t.me/s/istories_media/3495
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 17:52

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Уж к "совку" Папа отношения точно не имеет. Или "совок" у Вас просто ругательное слово, никак не связанное с СССР?

Я не католик і за папою не слідкую. Просто висловлю свою думку.
Ще до війни в мене склалося враження яскраво виражених соціалістичних поглядів Папи Франциска. не буду вдаватися в дискусії, наскільки це доречно для священника(скоріш доречно, ніж недоречно), але в будь-якому разі, слово "совок" в даному контексті цілком може бути коректним.


Сово́к (похідне від рос. «Советский Союз»[1]) — пейоративний термін, що визначає людину з певними психологічними та суспільними установками, яка оцінює інших людей, явища та навколишній світ, користуючись незмінною системою міфів, принесеною із Радянського Союзу

Не думаю що Папа з Аргентини користується системою міфів принесеною з Рад.союзу))

Його спроби замирення виглядають вкрай незграбно та недоречно, обурюючи жертву і викликаючи насмішки від агресора
Letusrock
 
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