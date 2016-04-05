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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4950495149524953
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 17:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

sashaqbl написав:
Я не католик і за папою не слідкую. Просто висловлю свою думку.
Ще до війни в мене склалося враження яскраво виражених соціалістичних поглядів Папи Франциска. не буду вдаватися в дискусії, наскільки це доречно для священника(скоріш доречно, ніж недоречно), але в будь-якому разі, слово "совок" в даному контексті цілком може бути коректним.


  ЛАД написав:Любые социалисты или социал-демократы в странах Запада - "совки"?


виходить що вся Скандинавія суцільний совок. а так вдало маскуються під загниваючий захід ))
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 17:56

В Кремле полагают, что после ликвидации Евгения Пригожина в России существует угроза нового военного мятежа. Об этом The Moscow Times сообщили два близких к Кремлю собеседника и чиновник правительства, ранее служивший в силовых структурах.

По словам источников, спецслужбы уже работают над тем, чтобы проконтролировать и не допустить «выступлений», подобных тому, что «Вагнер» организовал в конце июня.
........
Судя по всему, угрозу нового мятежа или заговора Путин считает достаточно реалистичной, пишет политолог Аббас Галлямов. Об этом свидетельствует хотя бы то, что Путин пошел на ликвидацию Пригожина, хотя это и поставило под угрозу массу проектов. Это указывает, что приоритеты Путина — сохранение власти, а не экспансия вовне, отмечает Галлямов.

«Проблема Путина в том, что его образ померк и перестал отвечать на запрос России на сильного и решительного лидера, который быстро и с минимальными затратами и жертвами достигает целей. Это случилось после неудачной операции по захвату Украины и перехода войны в затяжную стадию», — рассуждает Игнатов из International Crisis Group.

«Стало видно, что Путин проигрывает таким харизматичным персонажам, как Пригожин, которые готовы говорить правду и принимать вещи такими, какие они есть», — говорит эксперт.

https://www.moscowtimes.ru/2023/08/28/kreml-prikazal-spetssluzhbam-gotovitsya-kugroze-novogo-voennogo-myatezha-a53221
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 17:56

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 18:01

  Letusrock написав:.....
Не думаю що Папа з Аргентини користується системою міфів принесеною з Рад.союзу))

Його спроби замирення виглядають вкрай незграбно та недоречно, обурюючи жертву і викликаючи насмішки від агресора

Я не верю в бога, но с точки зрения верующего христианина позиция Папы правильная, хотя я с ней не согласен.
Или кому-то нравится трактовка Кирилла? Он должен бы проповедовать то, что и Папа.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 18:14

Президент Реджеп Тайип Эрдоган собирается отправиться в Россию на следующей неделе и встретиться с президентом Владимиром Путиным, что может означать прогресс в возвращении России к важнейшему соглашению по черноморскому зерну, подтвердил в понедельник представитель правящей Партии справедливости и развития Турции (ПСР) Омер Челик.

«Президент Эрдоган до сих пор вел интенсивную дипломатию, чтобы помочь предотвратить глобальный продовольственный кризис», – сказал Челик журналистам в Анкаре после заседания Центрального комитета по принятию решений и административному комитету партии.

По словам Челика, встреча пройдет в Сочи.

https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/erdogan-to-meet-putin-soon-in-russia-for-grain-deal-ankara
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 18:29

Україна втратила лише 5 із 71 танка Leopard 2 за час літнього контрнаступу – Forbes
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 18:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Нарешті не зрада: з 40 млрд. грн, які виділили в липні на дрони, витратили вже 25 мдрд. і вироблено 22 тис. дронів, з яких 15 тис. вже на фронті.
За рік планують 200 тис. дронів. https://ru.interfax.com.ua/news/general/931680.html
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Вів 29 сер, 2023 18:54, всього редагувалось 2 разів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 18:52

«Трансляція з лівого берега Дніпра, он, бачите, Антонівський міст!»

🇺🇦 💪 ЗСУ підняли перший український прапор на лівому березі Херсонщини

https://t.me/Tsaplienko/38430
И флагшток нашли с тризубом :!:



Кстати, на deepstatemap показаны все оккупированные ссср и рашкой территории, от Петсамо на севере, до Абхазии и Цхинвали на юге и от Восточной Пруссии на западе до Южных Курильских островов на востоке. После распада московии на туеву хучу НР, часть из них (а может и все) вернутся к прежним, настоящим хозяевам.
yanyura
 
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