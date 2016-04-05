В Кремле полагают, что после ликвидации Евгения Пригожина в России существует угроза нового военного мятежа. Об этом The Moscow Times сообщили два близких к Кремлю собеседника и чиновник правительства, ранее служивший в силовых структурах.



По словам источников, спецслужбы уже работают над тем, чтобы проконтролировать и не допустить «выступлений», подобных тому, что «Вагнер» организовал в конце июня.

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Судя по всему, угрозу нового мятежа или заговора Путин считает достаточно реалистичной, пишет политолог Аббас Галлямов. Об этом свидетельствует хотя бы то, что Путин пошел на ликвидацию Пригожина, хотя это и поставило под угрозу массу проектов. Это указывает, что приоритеты Путина — сохранение власти, а не экспансия вовне, отмечает Галлямов.



«Проблема Путина в том, что его образ померк и перестал отвечать на запрос России на сильного и решительного лидера, который быстро и с минимальными затратами и жертвами достигает целей. Это случилось после неудачной операции по захвату Украины и перехода войны в затяжную стадию», — рассуждает Игнатов из International Crisis Group.



«Стало видно, что Путин проигрывает таким харизматичным персонажам, как Пригожин, которые готовы говорить правду и принимать вещи такими, какие они есть», — говорит эксперт.