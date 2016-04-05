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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4951495249534954
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 21:31

katso
А я обратил внимание в https://reyestr.court.gov.ua/Review/112988151 вот на это:
...
Міністерство оборони України має ідентифікаційний код юридичної особи 0034022. Форма власності - приватна власність.
...
Юридична особа з державною назвою КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ та кодом ЄДРПОУ 00031101 зареєстрований в іноземному реєстрі, який належить приватній іноземній компанії Dun & Bradstreet (D&B), як суб`єкт підприємницької діяльності з присвоєнням DUNS-номеру 552646506.
...
Таким чином, можна зробити висновок, що так звані «Закони України» та УКАЗИ Президента, в тому числі «Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»», «Закон України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»», «УКАЗ Президента «Про введення воєнного стану в Україні»», «УКАЗ Президента України «Про використання Збройних Сил України та інших військових формувань»» які легітимізуються під виглядом законів є авторськими творами, не мають конституційного підґрунтя, не являються законами по суті, не являються обов`язковими для виконання народом, є офертами від суб`єкта, що надає послуги з державного управління. Ці «нормативні акти» мають статус таких, що застосовуються, а не являються легальним діючим законодавством.


Неужели это всё правда, а не выдумка судьи :?:
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 21:46

  yanyura написав:katso
А я обратил внимание в https://reyestr.court.gov.ua/Review/112988151 вот на это:
...
Міністерство оборони України має ідентифікаційний код юридичної особи 0034022. Форма власності - приватна власність.
...
Юридична особа з державною назвою КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ та кодом ЄДРПОУ 00031101 зареєстрований в іноземному реєстрі, який належить приватній іноземній компанії Dun & Bradstreet (D&B), як суб`єкт підприємницької діяльності з присвоєнням DUNS-номеру 552646506.
...
Таким чином, можна зробити висновок, що так звані «Закони України» та УКАЗИ Президента, в тому числі «Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»», «Закон України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»», «УКАЗ Президента «Про введення воєнного стану в Україні»», «УКАЗ Президента України «Про використання Збройних Сил України та інших військових формувань»» які легітимізуються під виглядом законів є авторськими творами, не мають конституційного підґрунтя, не являються законами по суті, не являються обов`язковими для виконання народом, є офертами від суб`єкта, що надає послуги з державного управління. Ці «нормативні акти» мають статус таких, що застосовуються, а не являються легальним діючим законодавством.


Неужели это всё правда, а не выдумка судьи :?:


ні, все законно, оскаржать рішення цього судді
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 21:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

katso написав:Ух ты, суд признал ТЦК незаконными, как вам такое - https://reyestr.court.gov.ua/Review/112988151

Суд звертає увагу, що у «Положенні про територіальні центри комплектації та соціальної підтримки» ідеться про комплектування особового складу територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки, а не Збройних Сил України, а Закон України «Про військовий обов`язок і військову службу» та Положення про проходження громадянами України військової служби у ЗСУ, затвердженого Указом Президента України надає правову підставу для такого комплектування і жодним чином не стосується комплектування Збройних Сил України, а тому не дають працівникам та державним службовцям територіального центру комплектування та соціальної підтримки повноважень комплектувати Збройні Сили України військовослужбовцями, а лише відповідно законодавства про працю, за трудовим договором (контрактом), що має бути вольовим рішенням такого найманого працівника. Примус до трудового контракту є формою рабства.


ТЦК это орган военного управления, ответственный за воинский учёт и мобилизацию.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/154 ... D0%BF#Text
freeze
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