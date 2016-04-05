Letusrock написав:

sashaqbl написав: ЛАД написав: Уж к "совку" Папа отношения точно не имеет. Или "совок" у Вас просто ругательное слово, никак не связанное с СССР? Уж к "совку" Папа отношения точно не имеет. Или "совок" у Вас просто ругательное слово, никак не связанное с СССР?

Я не католик і за папою не слідкую. Просто висловлю свою думку.

Ще до війни в мене склалося враження яскраво виражених соціалістичних поглядів Папи Франциска. не буду вдаватися в дискусії, наскільки це доречно для священника(скоріш доречно, ніж недоречно), але в будь-якому разі, слово "совок" в даному контексті цілком може бути коректним. Я не католик і за папою не слідкую. Просто висловлю свою думку.Ще до війни в мене склалося враження яскраво виражених соціалістичних поглядів Папи Франциска. не буду вдаватися в дискусії, наскільки це доречно для священника(скоріш доречно, ніж недоречно), але в будь-якому разі, слово "совок" в даному контексті цілком може бути коректним.

Сово́к (похідне від рос. «Советский Союз»[1]) — пейоративний термін, що визначає людину з певними психологічними та суспільними установками, яка оцінює інших людей, явища та навколишній світ, користуючись незмінною системою міфів, принесеною із Радянського Союзу

Не думаю що Папа з Аргентини користується системою міфів принесеною з Рад.союзу))Його спроби замирення виглядають вкрай незграбно та недоречно, обурюючи жертву і викликаючи насмішки від агресора