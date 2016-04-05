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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4951495249534954
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 21:31

katso
А я обратил внимание в https://reyestr.court.gov.ua/Review/112988151 вот на это:
...
Міністерство оборони України має ідентифікаційний код юридичної особи 0034022. Форма власності - приватна власність.
...
Юридична особа з державною назвою КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ та кодом ЄДРПОУ 00031101 зареєстрований в іноземному реєстрі, який належить приватній іноземній компанії Dun & Bradstreet (D&B), як суб`єкт підприємницької діяльності з присвоєнням DUNS-номеру 552646506.
...
Таким чином, можна зробити висновок, що так звані «Закони України» та УКАЗИ Президента, в тому числі «Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»», «Закон України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»», «УКАЗ Президента «Про введення воєнного стану в Україні»», «УКАЗ Президента України «Про використання Збройних Сил України та інших військових формувань»» які легітимізуються під виглядом законів є авторськими творами, не мають конституційного підґрунтя, не являються законами по суті, не являються обов`язковими для виконання народом, є офертами від суб`єкта, що надає послуги з державного управління. Ці «нормативні акти» мають статус таких, що застосовуються, а не являються легальним діючим законодавством.


Неужели это всё правда, а не выдумка судьи :?:
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 21:46

  yanyura написав:katso
А я обратил внимание в https://reyestr.court.gov.ua/Review/112988151 вот на это:
...
Міністерство оборони України має ідентифікаційний код юридичної особи 0034022. Форма власності - приватна власність.
...
Юридична особа з державною назвою КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ та кодом ЄДРПОУ 00031101 зареєстрований в іноземному реєстрі, який належить приватній іноземній компанії Dun & Bradstreet (D&B), як суб`єкт підприємницької діяльності з присвоєнням DUNS-номеру 552646506.
...
Таким чином, можна зробити висновок, що так звані «Закони України» та УКАЗИ Президента, в тому числі «Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»», «Закон України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»», «УКАЗ Президента «Про введення воєнного стану в Україні»», «УКАЗ Президента України «Про використання Збройних Сил України та інших військових формувань»» які легітимізуються під виглядом законів є авторськими творами, не мають конституційного підґрунтя, не являються законами по суті, не являються обов`язковими для виконання народом, є офертами від суб`єкта, що надає послуги з державного управління. Ці «нормативні акти» мають статус таких, що застосовуються, а не являються легальним діючим законодавством.


Неужели это всё правда, а не выдумка судьи :?:


ні, все законно, оскаржать рішення цього судді
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 21:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

katso написав:Ух ты, суд признал ТЦК незаконными, как вам такое - https://reyestr.court.gov.ua/Review/112988151

Суд звертає увагу, що у «Положенні про територіальні центри комплектації та соціальної підтримки» ідеться про комплектування особового складу територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки, а не Збройних Сил України, а Закон України «Про військовий обов`язок і військову службу» та Положення про проходження громадянами України військової служби у ЗСУ, затвердженого Указом Президента України надає правову підставу для такого комплектування і жодним чином не стосується комплектування Збройних Сил України, а тому не дають працівникам та державним службовцям територіального центру комплектування та соціальної підтримки повноважень комплектувати Збройні Сили України військовослужбовцями, а лише відповідно законодавства про працю, за трудовим договором (контрактом), що має бути вольовим рішенням такого найманого працівника. Примус до трудового контракту є формою рабства.


ТЦК это орган военного управления, ответственный за воинский учёт и мобилизацию.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/154 ... D0%BF#Text
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 22:04

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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 22:50

Yuri_61

Я больше про то, что и МОУ, и КМУ - чья-то "приватна власність".
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 22:51

  Letusrock написав:
  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Уж к "совку" Папа отношения точно не имеет. Или "совок" у Вас просто ругательное слово, никак не связанное с СССР?

Я не католик і за папою не слідкую. Просто висловлю свою думку.
Ще до війни в мене склалося враження яскраво виражених соціалістичних поглядів Папи Франциска. не буду вдаватися в дискусії, наскільки це доречно для священника(скоріш доречно, ніж недоречно), але в будь-якому разі, слово "совок" в даному контексті цілком може бути коректним.


Сово́к (похідне від рос. «Советский Союз»[1]) — пейоративний термін, що визначає людину з певними психологічними та суспільними установками, яка оцінює інших людей, явища та навколишній світ, користуючись незмінною системою міфів, принесеною із Радянського Союзу

Не думаю що Папа з Аргентини користується системою міфів принесеною з Рад.союзу))

Його спроби замирення виглядають вкрай незграбно та недоречно, обурюючи жертву і викликаючи насмішки від агресора

в Латинській Америці свої лівацькі традиції ;)
тому коректніше назвати не совком, а людиною з лівацькими поглядами
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 22:57

  yanyura написав:katso
А я обратил внимание в https://reyestr.court.gov.ua/Review/112988151 вот на это:
...
Міністерство оборони України має ідентифікаційний код юридичної особи 0034022. Форма власності - приватна власність.
...
Юридична особа з державною назвою КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ та кодом ЄДРПОУ 00031101 зареєстрований в іноземному реєстрі, який належить приватній іноземній компанії Dun & Bradstreet (D&B), як суб`єкт підприємницької діяльності з присвоєнням DUNS-номеру 552646506.
...
Таким чином, можна зробити висновок, що так звані «Закони України» та УКАЗИ Президента, в тому числі «Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»», «Закон України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»», «УКАЗ Президента «Про введення воєнного стану в Україні»», «УКАЗ Президента України «Про використання Збройних Сил України та інших військових формувань»» які легітимізуються під виглядом законів є авторськими творами, не мають конституційного підґрунтя, не являються законами по суті, не являються обов`язковими для виконання народом, є офертами від суб`єкта, що надає послуги з державного управління. Ці «нормативні акти» мають статус таких, що застосовуються, а не являються легальним діючим законодавством.


Неужели это всё правда, а не выдумка судьи :?:

о вже пішов розгон цього судового рішення.

гадаю, що це якийсь юридичний тролінг, але щоб його спростувати, треба неслабо володіти юридичними питаннями. буде цікаво, якщо буде спрощений розбір цього стьобу.

хоча приватна власніть міноборони...
upd Форма власності Державна власність / власність територіальних громад.
тролінг в чистому вигляді. що так багато занесли? :)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 23:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:в Латинській Америці свої лівацькі традиції
тому коректніше назвати не совком, а людиною з лівацькими поглядами


Ліваки Петра1, тим більше Катерину2 за взірець брати не будуть.
"Твой папа - фашист!"
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