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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4953495449554956>
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 08:54

запускали с РФ куда завезли контрабасом . имхо.
по МСК тоже самое.

Зображення


косплей жириновского
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 09:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Два так точно, горели очень красиво. На счёт остальных надеюсь не обманули. Возможно от досады орки решили жахнуть по Киеву.

Как же у них прогорает)), но проще разогнать мысль, что дроны прилетели из стран НАТО. Признать запуск с территории России, а тем более Украины, = расписаться в собственной беспомощности.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 09:56

по с400 в Оленевке ударили нептуном

The attack on a the S-400 system near the village of Olenivka on Cape Tarkhankut “was 100 percent carried out by a modified Neptune,” said the official, speaking on condition of anonymity to discuss operational issues.

The official’s statements came just days after Oleksiy Danilov, secretary of Ukraine’s National Security and Defense Council, stated that a new Ukrainian missile hit the S-400. Danilov, however, did not specify exactly what weapon was used.

https://www.thedrive.com/the-war-zone/u ... le-variant

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 09:59

  hume написав:Как же у них прогорает)), но проще разогнать мысль, что дроны прилетели из стран НАТО. Признать запуск с территории России, а тем более Украины, = расписаться в собственной беспомощности.
они у себя в тв воюют с НАТО. я видел запись заплаканных вдов, где они жаловались как натовские войска полностью разгромили полк с их мужьями (где-то на Юге) и просят вернуть домой хотя бы тела.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 10:34

  katso написав:Ух ты, суд признал ТЦК незаконными, как вам такое - https://reyestr.court.gov.ua/Review/112988151

Суд звертає увагу, що у «Положенні про територіальні центри комплектації та соціальної підтримки» ідеться про комплектування особового складу територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки, а не Збройних Сил України, а Закон України «Про військовий обов`язок і військову службу» та Положення про проходження громадянами України військової служби у ЗСУ, затвердженого Указом Президента України надає правову підставу для такого комплектування і жодним чином не стосується комплектування Збройних Сил України, а тому не дають працівникам та державним службовцям територіального центру комплектування та соціальної підтримки повноважень комплектувати Збройні Сили України військовослужбовцями, а лише відповідно законодавства про працю, за трудовим договором (контрактом), що має бути вольовим рішенням такого найманого працівника. Примус до трудового контракту є формою рабства.

тепер "відказників" буде більше, а засуджені як "ухилянти", виходить "політичні з/к", і як тоді бути з вступом в ЄС? А ще ж є ЄСПЛ, ще як тоді дійде хоч одна справа до кінця і визнають невинним...
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 10:40

  vitaliiangel написав:
The attack on a the S-400 system near the village of Olenivka on Cape Tarkhankut “was 100 percent carried out by a modified Neptune,” said the official, speaking on condition of anonymity to discuss operational issues.

The official’s statements came just days after Oleksiy Danilov, secretary of Ukraine’s National Security and Defense Council, stated that a new Ukrainian missile hit the S-400. Danilov, however, did not specify exactly what weapon was used.

https://www.thedrive.com/the-war-zone/u ... le-variant


там же на Маяк десант був
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 10:45

Кацапські підрахунки

‼️В результате вражеской атаки на Псков потеряно шесть самолетов, есть погибшие
По данным наших источников в Генштабе и ВКС, в результате атаки беспилотников на аэродром Пскова полностью выведены из строя («практически уничтожены», по словам одного из собеседников) четыре военно-транспортных самолета Ил-76. Два серьезно повреждены, и, скорее всего, их не удастся отремонтировать, то есть, в сумме потеряно шесть самолетов. Еще два самолета повреждены «не слишком критично».
Погибли 11 человек, в основном - сотрудники аэродрома и военные. Пострадали 17 человек.
К сожалению, в Пскове повторилась ситуация, которая недавно на аэродроме «Сольцы» в Новгородской области привела к потере трех бомбардировщиков Ту-22М3.
«Никто не думал, что вражеские беспилотники долетят сюда, поэтому ПВО на аэродроме почти не было. А из автоматического оружия такие дроны особо не собьешь, тем более, их штук 15-20 точно было. Будем делать выводы, искать ПВО для Пскова», - сказал нам представитель ВКС.
Хохлы сегодня атаковали бпла в Московской, Орловской, Брянской, Рязанской, Калужской и Псковской областях.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 10:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

fler написав:В результате вражеской атаки на Псков потеряно шесть самолетов, есть погибшие
По данным наших источников в Генштабе и ВКС, в результате атаки беспилотников на аэродром Пскова полностью выведены из строя («практически уничтожены», по словам одного из собеседников) четыре военно-транспортных самолета Ил-76. Два серьезно повреждены, и, скорее всего, их не удастся отремонтировать, то есть, в сумме потеряно шесть самолетов. Еще два самолета повреждены «не слишком критично».
Погибли 11 человек, в основном - сотрудники аэродрома и военные. Пострадали 17 человек.
К сожалению, в Пскове повторилась ситуация, которая недавно на аэродроме «Сольцы» в Новгородской области привела к потере трех бомбардировщиков Ту-22М3.
«Никто не думал, что вражеские беспилотники долетят сюда, поэтому ПВО на аэродроме почти не было. А из автоматического оружия такие дроны особо не собьешь, тем более, их штук 15-20 точно было. Будем делать выводы, искать ПВО для Пскова», - сказал нам представитель ВКС.
Хохлы сегодня атаковали бпла в Московской, Орловской, Брянской, Рязанской, Калужской и Псковской областях.
Вони так "воюють з НАТО", що на аеродромі на кордоні з НАТО немає ППО :mrgreen:
Боже, як я ору
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 11:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:Вони так "воюють з НАТО", що на аеродромі на кордоні з НАТО немає ППО
Боже, як я ору


неочікували просто "подлой террористической атаки по мирно стоящим самолетам" ))
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 11:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ехал русский убивать
А его убили.
Плачет, ноет его мать:
- Что ж творится в мире?

Непонятно ведь за что,
По какой причине,
Ведь он ехал убивать,
А его убили

Главное не понятно. За что???
beee
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