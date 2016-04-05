The attack on a the S-400 system near the village of Olenivka on Cape Tarkhankut “was 100 percent carried out by a modified Neptune,” said the official, speaking on condition of anonymity to discuss operational issues.
The official’s statements came just days after Oleksiy Danilov, secretary of Ukraine’s National Security and Defense Council, stated that a new Ukrainian missile hit the S-400. Danilov, however, did not specify exactly what weapon was used.
Суд звертає увагу, що у «Положенні про територіальні центри комплектації та соціальної підтримки» ідеться про комплектування особового складу територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки, а не Збройних Сил України, а Закон України «Про військовий обов`язок і військову службу» та Положення про проходження громадянами України військової служби у ЗСУ, затвердженого Указом Президента України надає правову підставу для такого комплектування і жодним чином не стосується комплектування Збройних Сил України, а тому не дають працівникам та державним службовцям територіального центру комплектування та соціальної підтримки повноважень комплектувати Збройні Сили України військовослужбовцями, а лише відповідно законодавства про працю, за трудовим договором (контрактом), що має бути вольовим рішенням такого найманого працівника. Примус до трудового контракту є формою рабства.
тепер "відказників" буде більше, а засуджені як "ухилянти", виходить "політичні з/к", і як тоді бути з вступом в ЄС? А ще ж є ЄСПЛ, ще як тоді дійде хоч одна справа до кінця і визнають невинним...
The attack on a the S-400 system near the village of Olenivka on Cape Tarkhankut “was 100 percent carried out by a modified Neptune,” said the official, speaking on condition of anonymity to discuss operational issues.
The official’s statements came just days after Oleksiy Danilov, secretary of Ukraine’s National Security and Defense Council, stated that a new Ukrainian missile hit the S-400. Danilov, however, did not specify exactly what weapon was used.
‼️В результате вражеской атаки на Псков потеряно шесть самолетов, есть погибшие По данным наших источников в Генштабе и ВКС, в результате атаки беспилотников на аэродром Пскова полностью выведены из строя («практически уничтожены», по словам одного из собеседников) четыре военно-транспортных самолета Ил-76. Два серьезно повреждены, и, скорее всего, их не удастся отремонтировать, то есть, в сумме потеряно шесть самолетов. Еще два самолета повреждены «не слишком критично». Погибли 11 человек, в основном - сотрудники аэродрома и военные. Пострадали 17 человек. К сожалению, в Пскове повторилась ситуация, которая недавно на аэродроме «Сольцы» в Новгородской области привела к потере трех бомбардировщиков Ту-22М3. «Никто не думал, что вражеские беспилотники долетят сюда, поэтому ПВО на аэродроме почти не было. А из автоматического оружия такие дроны особо не собьешь, тем более, их штук 15-20 точно было. Будем делать выводы, искать ПВО для Пскова», - сказал нам представитель ВКС. Хохлы сегодня атаковали бпла в Московской, Орловской, Брянской, Рязанской, Калужской и Псковской областях.
fler написав:В результате вражеской атаки на Псков потеряно шесть самолетов, есть погибшие По данным наших источников в Генштабе и ВКС, в результате атаки беспилотников на аэродром Пскова полностью выведены из строя («практически уничтожены», по словам одного из собеседников) четыре военно-транспортных самолета Ил-76. Два серьезно повреждены, и, скорее всего, их не удастся отремонтировать, то есть, в сумме потеряно шесть самолетов. Еще два самолета повреждены «не слишком критично». Погибли 11 человек, в основном - сотрудники аэродрома и военные. Пострадали 17 человек. К сожалению, в Пскове повторилась ситуация, которая недавно на аэродроме «Сольцы» в Новгородской области привела к потере трех бомбардировщиков Ту-22М3. «Никто не думал, что вражеские беспилотники долетят сюда, поэтому ПВО на аэродроме почти не было. А из автоматического оружия такие дроны особо не собьешь, тем более, их штук 15-20 точно было. Будем делать выводы, искать ПВО для Пскова», - сказал нам представитель ВКС. Хохлы сегодня атаковали бпла в Московской, Орловской, Брянской, Рязанской, Калужской и Псковской областях.
Вони так "воюють з НАТО", що на аеродромі на кордоні з НАТО немає ППО Боже, як я ору