Додано: Сер 30 сер, 2023 10:45

‼️В результате вражеской атаки на Псков потеряно шесть самолетов, есть погибшие

По данным наших источников в Генштабе и ВКС, в результате атаки беспилотников на аэродром Пскова полностью выведены из строя («практически уничтожены», по словам одного из собеседников) четыре военно-транспортных самолета Ил-76. Два серьезно повреждены, и, скорее всего, их не удастся отремонтировать, то есть, в сумме потеряно шесть самолетов. Еще два самолета повреждены «не слишком критично».

Погибли 11 человек, в основном - сотрудники аэродрома и военные. Пострадали 17 человек.

К сожалению, в Пскове повторилась ситуация, которая недавно на аэродроме «Сольцы» в Новгородской области привела к потере трех бомбардировщиков Ту-22М3.

«Никто не думал, что вражеские беспилотники долетят сюда, поэтому ПВО на аэродроме почти не было. А из автоматического оружия такие дроны особо не собьешь, тем более, их штук 15-20 точно было. Будем делать выводы, искать ПВО для Пскова», - сказал нам представитель ВКС.

Хохлы сегодня атаковали бпла в Московской, Орловской, Брянской, Рязанской, Калужской и Псковской областях.