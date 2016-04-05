можно смотреть с 3й минуты. 1,9млн подписчиков .
на удивление взвешенный взгляд изнутри без ура патриотизма
|
|
|
Додано: Сер 30 сер, 2023 12:11
можно смотреть с 3й минуты. 1,9млн подписчиков .
на удивление взвешенный взгляд изнутри без ура патриотизма
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 30 сер, 2023 12:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 30 сер, 2023 12:43
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Немного техники безопасности.
Два месяца назад в дом влетел сбитый бпла в квартиру. Квартира полностью уничтожена, но собственник цел, потому что находился за капитальной стеной.
Осколок бпла попадает в дом напротив, пробивает окно. Небольшой осколок вывернул девушке кишки. При мне её выносили.
Спустя два месяца её привезли и ходить после множества операций она ещё долго не сможет.
Её кровать была возле окна.
Додано: Сер 30 сер, 2023 13:14
Додано: Сер 30 сер, 2023 13:27
Или орки бомбят своих же, или Вербовое уже, как минимум, в "серой" зоне.
|