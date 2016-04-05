Немного техники безопасности. Два месяца назад в дом влетел сбитый бпла в квартиру. Квартира полностью уничтожена, но собственник цел, потому что находился за капитальной стеной. Осколок бпла попадает в дом напротив, пробивает окно. Небольшой осколок вывернул девушке кишки. При мне её выносили. Спустя два месяца её привезли и ходить после множества операций она ещё долго не сможет. Её кровать была возле окна.
Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine 3 ч. · Оперативна інформація станом на 10.00 30.08.2023 щодо російського вторгнення ... На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Залізничного та Вербового Запорізької області. ...
ЛАД написав:Уж к "совку" Папа отношения точно не имеет. Или "совок" у Вас просто ругательное слово, никак не связанное с СССР?
Я не католик і за папою не слідкую. Просто висловлю свою думку. Ще до війни в мене склалося враження яскраво виражених соціалістичних поглядів Папи Франциска. не буду вдаватися в дискусії, наскільки це доречно для священника(скоріш доречно, ніж недоречно), але в будь-якому разі, слово "совок" в даному контексті цілком може бути коректним.
Сово́к (похідне від рос. «Советский Союз»[1]) — пейоративний термін, що визначає людину з певними психологічними та суспільними установками, яка оцінює інших людей, явища та навколишній світ, користуючись незмінною системою міфів, принесеною із Радянського Союзу
Не думаю що Папа з Аргентини користується системою міфів принесеною з Рад.союзу))
Його спроби замирення виглядають вкрай незграбно та недоречно, обурюючи жертву і викликаючи насмішки від агресора
в Латинській Америці свої лівацькі традиції тому коректніше назвати не совком, а людиною з лівацькими поглядами