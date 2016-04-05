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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4954495549564957>
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 12:11

можно смотреть с 3й минуты. 1,9млн подписчиков .
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Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 30 сер, 2023 12:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 12:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Немного техники безопасности.
Два месяца назад в дом влетел сбитый бпла в квартиру. Квартира полностью уничтожена, но собственник цел, потому что находился за капитальной стеной.
Осколок бпла попадает в дом напротив, пробивает окно. Небольшой осколок вывернул девушке кишки. При мне её выносили.
Спустя два месяца её привезли и ходить после множества операций она ещё долго не сможет.
Её кровать была возле окна.
beee
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 13:14

  Goodman написав:Faceless запускали з того місця, де запускали дрона, що понівечив узззкий А-50.
Все удачно.

Так, скоріше за все з Білорусі запускали.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 13:27

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
3 ч. ·
Оперативна інформація станом на 10.00 30.08.2023 щодо російського вторгнення
...
На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Залізничного та Вербового Запорізької області.
...

https://www.facebook.com/GeneralStaff.u ... 8260966589

Или орки бомбят своих же, или Вербовое уже, как минимум, в "серой" зоне.

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yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 14:48

  yanyura написав:Или орки бомбят своих же, или Вербовое уже, как минимум, в "серой" зоне.

в районах Вербове

Тобто той напрямок, а не саме село.
Water
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 15:30

quote="5615646:Shaman"
===
  Letusrock написав:
  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Уж к "совку" Папа отношения точно не имеет. Или "совок" у Вас просто ругательное слово, никак не связанное с СССР?

Я не католик і за папою не слідкую. Просто висловлю свою думку.
Ще до війни в мене склалося враження яскраво виражених соціалістичних поглядів Папи Франциска. не буду вдаватися в дискусії, наскільки це доречно для священника(скоріш доречно, ніж недоречно), але в будь-якому разі, слово "совок" в даному контексті цілком може бути коректним.


Сово́к (похідне від рос. «Советский Союз»[1]) — пейоративний термін, що визначає людину з певними психологічними та суспільними установками, яка оцінює інших людей, явища та навколишній світ, користуючись незмінною системою міфів, принесеною із Радянського Союзу

Не думаю що Папа з Аргентини користується системою міфів принесеною з Рад.союзу))

Його спроби замирення виглядають вкрай незграбно та недоречно, обурюючи жертву і викликаючи насмішки від агресора

в Латинській Америці свої лівацькі традиції ;)
тому коректніше назвати не совком, а людиною з лівацькими поглядами

===
Соскін іншої думки:
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 15:31

  Water написав:
  yanyura написав:Или орки бомбят своих же, или Вербовое уже, как минимум, в "серой" зоне.

в районах Вербове

Тобто той напрямок, а не саме село.


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https://t.me/DeepStateUA/17477
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 18:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Каким бы пьяным не был человек. Но взять при ребенке застрелить. Нелюди
beee
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 18:37

  beee написав:Каким бы пьяным не был человек. Но взять при ребенке застрелить. Нелюди


на відео що оприлюднили він не виглядав сильно випившим

там здається ще та сімейка - "папа давай!" це свідома поведінка як на ваш погляд? а папа в той час б"є поліцейських - мабуть в комп"ютерні ігри перегралися
Востаннє редагувалось DmitryZP в Сер 30 сер, 2023 18:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 18:37

  beee написав:Каким бы пьяным не был человек. Но взять при ребенке застрелить. Нелюди

На одне бидло стало менше. Туди йому і дорога. Може, і до діток щось дійде, яке знімали це шоу на свої телефони.
Поліцейського дійсно шкода.
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