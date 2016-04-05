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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4954495549564957
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 18:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

beee написав:Каким бы пьяным не был человек. Но взять при ребенке застрелить. Нелюди
Нельзя, даже если ты едешь на Ягуаре и кажешься себе очень крутым, посылать полицейского нах, нельзя пытаться уехать с места происшествия, нельзя драться с полицейским. Это аксиома.
Полицейского наградить за то, что вступился за девушку-напарницу.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 18:55

  freeze написав:
beee написав:Каким бы пьяным не был человек. Но взять при ребенке застрелить. Нелюди
Нельзя, даже если ты едешь на Ягуаре и кажешься себе очень крутым, посылать полицейского нах, нельзя пытаться уехать с места происшествия, нельзя драться с полицейским. Это аксиома.
Полицейского наградить за то, что вступился за девушку-напарницу.

BLM

а ще недавно у Франції теж поліцейські пах-пах
Востаннє редагувалось flyman в Сер 30 сер, 2023 18:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 18:58

  flyman написав:
  freeze написав:
beee написав:Каким бы пьяным не был человек. Но взять при ребенке застрелить. Нелюди
Нельзя, даже если ты едешь на Ягуаре и кажешься себе очень крутым, посылать полицейского нах, нельзя пытаться уехать с места происшествия, нельзя драться с полицейским. Это аксиома.
Полицейского наградить за то, что вступился за девушку-напарницу.

BLM!!!! Тепер можна розстрілювати поліцейським людей, просто так, в дивні часи живем.
А може вони фрізу покажуть, на нулі, які вони герої.


у вас написане вище не відобразилося у браузері?

Нельзя посылать полицейского нах, нельзя пытаться уехать с места происшествия, нельзя драться с полицейским.


Оце дорівнює "просто так"?

UPDATE - опа, підчистив повідомлення... диви який швидкий...
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 19:01

flyman мені здається в вас порушення причинно-наслідкових зв'язків... дискутувати на тему чи то є "просто так" не бачу сенсу
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 19:07

  beee написав:Каким бы пьяным не был человек. Но взять при ребенке застрелить. Нелюди

вот полное видео можно смотреть с 3й минуты
https://watch.wave.video/RHlx541JByXUEQ7W
пьяным с виду он не был, типичное быдло, они и трезвые такие.
стрелять наверное не стоило, а от суда он 100% откупился бы.
  flyman написав:чуть що, можна вбивати
муха а если каждый начнет нападать на полицейского?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 30 сер, 2023 19:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 19:15

  vitaliiangel написав:
  beee написав:Каким бы пьяным не был человек. Но взять при ребенке застрелить. Нелюди

вот полное видео можно смотреть с 3й минуты
https://watch.wave.video/RHlx541JByXUEQ7W
пьяным с виду он не был, типичное быдло, они и трезвые такие.
стрелять наверное не стоило, а от суда он 100% откупился бы.


https://news.finance.ua/ua/yak-uryad-planuye-povertaty-ukrainciv-z-za-kordonu-plan-minekonomiky
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 19:17

  beee написав:Каким бы пьяным не был человек. Но взять при ребенке застрелить. Нелюди

Ви про біомусор по імені Джумбери Джумерович який побив жінку-поліцейську? Що мав робити напарник? А якби Джумбери Джумерович мав ніж чи вогнепальну зброю і вбив би жінку-поліцейську, що тоді? Поліцейському треба давати нагороду однозначно, "За очищення України від біосміття".
BIGor
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