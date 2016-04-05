beee написав:Каким бы пьяным не был человек. Но взять при ребенке застрелить. Нелюди
Нельзя, даже если ты едешь на Ягуаре и кажешься себе очень крутым, посылать полицейского нах, нельзя пытаться уехать с места происшествия, нельзя драться с полицейским. Это аксиома. Полицейского наградить за то, что вступился за девушку-напарницу.
beee написав:Каким бы пьяным не был человек. Но взять при ребенке застрелить. Нелюди
Нельзя, даже если ты едешь на Ягуаре и кажешься себе очень крутым, посылать полицейского нах, нельзя пытаться уехать с места происшествия, нельзя драться с полицейским. Это аксиома. Полицейского наградить за то, что вступился за девушку-напарницу.
BLM
а ще недавно у Франції теж поліцейські пах-пах
Востаннє редагувалось flyman в Сер 30 сер, 2023 18:58, всього редагувалось 1 раз.
beee написав:Каким бы пьяным не был человек. Но взять при ребенке застрелить. Нелюди
Нельзя, даже если ты едешь на Ягуаре и кажешься себе очень крутым, посылать полицейского нах, нельзя пытаться уехать с места происшествия, нельзя драться с полицейским. Это аксиома. Полицейского наградить за то, что вступился за девушку-напарницу.
BLM!!!! Тепер можна розстрілювати поліцейським людей, просто так, в дивні часи живем. А може вони фрізу покажуть, на нулі, які вони герої.
у вас написане вище не відобразилося у браузері?
Нельзя посылать полицейского нах, нельзя пытаться уехать с места происшествия, нельзя драться с полицейским.
Оце дорівнює "просто так"?
UPDATE - опа, підчистив повідомлення... диви який швидкий...
beee написав:Каким бы пьяным не был человек. Но взять при ребенке застрелить. Нелюди
вот полное видео можно смотреть с 3й минуты https://watch.wave.video/RHlx541JByXUEQ7W пьяным с виду он не был, типичное быдло, они и трезвые такие. стрелять наверное не стоило, а от суда он 100% откупился бы.
flyman написав:чуть що, можна вбивати
муха а если каждый начнет нападать на полицейского?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 30 сер, 2023 19:16, всього редагувалось 1 раз.
beee написав:Каким бы пьяным не был человек. Но взять при ребенке застрелить. Нелюди
вот полное видео можно смотреть с 3й минуты https://watch.wave.video/RHlx541JByXUEQ7W пьяным с виду он не был, типичное быдло, они и трезвые такие. стрелять наверное не стоило, а от суда он 100% откупился бы.
beee написав:Каким бы пьяным не был человек. Но взять при ребенке застрелить. Нелюди
Ви про біомусор по імені Джумбери Джумерович який побив жінку-поліцейську? Що мав робити напарник? А якби Джумбери Джумерович мав ніж чи вогнепальну зброю і вбив би жінку-поліцейську, що тоді? Поліцейському треба давати нагороду однозначно, "За очищення України від біосміття".