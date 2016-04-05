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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4954495549564957
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 18:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

beee написав:Каким бы пьяным не был человек. Но взять при ребенке застрелить. Нелюди
Нельзя, даже если ты едешь на Ягуаре и кажешься себе очень крутым, посылать полицейского нах, нельзя пытаться уехать с места происшествия, нельзя драться с полицейским. Это аксиома.
Полицейского наградить за то, что вступился за девушку-напарницу.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 18:55

  freeze написав:
beee написав:Каким бы пьяным не был человек. Но взять при ребенке застрелить. Нелюди
Нельзя, даже если ты едешь на Ягуаре и кажешься себе очень крутым, посылать полицейского нах, нельзя пытаться уехать с места происшествия, нельзя драться с полицейским. Это аксиома.
Полицейского наградить за то, что вступился за девушку-напарницу.

BLM

а ще недавно у Франції теж поліцейські пах-пах
Востаннє редагувалось flyman в Сер 30 сер, 2023 18:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 18:58

  flyman написав:
  freeze написав:
beee написав:Каким бы пьяным не был человек. Но взять при ребенке застрелить. Нелюди
Нельзя, даже если ты едешь на Ягуаре и кажешься себе очень крутым, посылать полицейского нах, нельзя пытаться уехать с места происшествия, нельзя драться с полицейским. Это аксиома.
Полицейского наградить за то, что вступился за девушку-напарницу.

BLM!!!! Тепер можна розстрілювати поліцейським людей, просто так, в дивні часи живем.
А може вони фрізу покажуть, на нулі, які вони герої.


у вас написане вище не відобразилося у браузері?

Нельзя посылать полицейского нах, нельзя пытаться уехать с места происшествия, нельзя драться с полицейским.


Оце дорівнює "просто так"?

UPDATE - опа, підчистив повідомлення... диви який швидкий...
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 19:01

flyman мені здається в вас порушення причинно-наслідкових зв'язків... дискутувати на тему чи то є "просто так" не бачу сенсу
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 19:07

  beee написав:Каким бы пьяным не был человек. Но взять при ребенке застрелить. Нелюди

вот полное видео можно смотреть с 3й минуты
https://watch.wave.video/RHlx541JByXUEQ7W
пьяным с виду он не был, типичное быдло, они и трезвые такие.
стрелять наверное не стоило, а от суда он 100% откупился
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 30 сер, 2023 19:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 19:15

  vitaliiangel написав:
  beee написав:Каким бы пьяным не был человек. Но взять при ребенке застрелить. Нелюди

вот полное видео можно смотреть с 3й минуты
https://watch.wave.video/RHlx541JByXUEQ7W
пьяным с виду он не был, типичное быдло, они и трезвые такие.
стрелять наверное не стоило, а от суда он 100% откупился бы.


https://news.finance.ua/ua/yak-uryad-planuye-povertaty-ukrainciv-z-za-kordonu-plan-minekonomiky
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 20:06

  beee написав:Каким бы пьяным не был человек. Но взять при ребенке застрелить. Нелюди

Застрєліть не проблема
Проблема бикувати та кидатися на жінку та копа водночас, прі дєтях... Це природний відбір працює
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 20:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Не получите паспорта РФ - оставим вас без еды и лекарств!" Россия угрожает жителям Херсонщины


ЛАД, тебе всё ещё Казанский не нравится ? а почему ?
pesikot
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